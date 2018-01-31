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"Разворот на Россию". Эксперт о решении Германии по "Северному потоку-2"

15:2231.01.2018
(обновлено: 15:51 31.01.2018)
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© РИА НовостиСеверный поток будет запущен в эксплуатацию 8 ноября, сообщил МиллерСеверный поток будет запущен в эксплуатацию 8 ноября, сообщил Миллер
© РИА Новости
Германия разрешила строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Экономист Иван Капитонов в эфире радио Sputnik дал прогноз о дальнейшем развитии ситуации.

Оператор проекта "Северный поток-2" получил разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах, говорится в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.

Также была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт: для Германии "Северный поток — 2" — важнейший инструмент развития
"Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности", – отметили в компании.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие "важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта".

В ноябре прошлого года Горное ведомство Штральзунда утвердило работы в районе немецкого континентального шельфа (аналог исключительной экономической зоны).

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает одобрения заявки.

Доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что происходит постепенный разворот европейской политики в сторону России.

"Мы видим политическое противостояние против российских энергетических проектов в относительно новых странах Евросоюза, на примере той же Польши, которая поддерживается США. Но одновременно старые члены ЕС, основатели Европейского союза – они принимают адекватные решения, и разворачиваются в сторону России. Что мы и видим на примере Германии, которая разрешила строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах", – сказал Иван Капитонов.

Однако, по его мнению, дискуссии по поводу дальнейшей реализации проекта продолжатся.

"Дальше, безусловно, будет решаться вопрос, что будет происходить на территории самой Германии. Потому что газ мало доставить по трубопроводу до границы Германии, надо еще провести его через Германию. Мощности там пока еще не построены, и это вопрос дальнейших дискуссий. И некоторые задержки в строительстве "Северного потока-2", вероятно, еще будут", – считает эксперт.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность – 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Эксперт: позиция РФ и ФРГ – основание для активизации "Северного потока-2"
Против строительства выступает ряд государств, в числе которых – Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались вложить в "Северный поток-2" по 950 млн евро. "Газпром" – единственный акционер Nord Stream 2 AG – предоставит еще 4,75 млрд евро.

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Комментарии
11 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
curut
Давление на ес со стороны штатов снизилось, сша закопались во внешней политике и своих санкциях. Немцы прагматики, они понимают что качать газ через нестабильную, непонятно куда падающую украину которая ещё этим и шантажирует нецелесообразно. Поэтому в итоге украина получит пустую трубу и будет пищать что это очередная агрессия.
15:35
31.01.2018
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Алексей Голиков
Вся эта возня вокруг проекта устраивается для электората и выкруживания своих барышей, а в реальности даже ежу давно понятно, что этот норд стрим будет построен.
15:49
31.01.2018
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