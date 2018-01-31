"Разворот на Россию". Эксперт о решении Германии по "Северному потоку-2"

Германия разрешила строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Экономист Иван Капитонов в эфире радио Sputnik дал прогноз о дальнейшем развитии ситуации.

Оператор проекта "Северный поток-2" получил разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах, говорится в сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.

Также была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

"Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности", – отметили в компании.

Менеджер Nord Stream 2 Йенс Ланге назвал это событие "важным этапом в комплексном процессе одобрения проекта".

В ноябре прошлого года Горное ведомство Штральзунда утвердило работы в районе немецкого континентального шельфа (аналог исключительной экономической зоны).

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает одобрения заявки.

Доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что происходит постепенный разворот европейской политики в сторону России.

"Мы видим политическое противостояние против российских энергетических проектов в относительно новых странах Евросоюза, на примере той же Польши, которая поддерживается США. Но одновременно старые члены ЕС, основатели Европейского союза – они принимают адекватные решения, и разворачиваются в сторону России. Что мы и видим на примере Германии, которая разрешила строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах", – сказал Иван Капитонов.

Однако, по его мнению, дискуссии по поводу дальнейшей реализации проекта продолжатся.

"Дальше, безусловно, будет решаться вопрос, что будет происходить на территории самой Германии. Потому что газ мало доставить по трубопроводу до границы Германии, надо еще провести его через Германию. Мощности там пока еще не построены, и это вопрос дальнейших дискуссий. И некоторые задержки в строительстве "Северного потока-2", вероятно, еще будут", – считает эксперт.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность – 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых – Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались вложить в "Северный поток-2" по 950 млн евро. "Газпром" – единственный акционер Nord Stream 2 AG – предоставит еще 4,75 млрд евро.

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