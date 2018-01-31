Военный эксперт: США пытаются ускорить новую гонку вооружений

В Пентагоне призвали развивать гиперзвуковое оружие на фоне прогресса России и Китая в этой области. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны подобные заявления американских военных.

США необходимо восстановить свое преимущество в разработке гиперзвукового оружия на фоне прогресса России и Китая в этой области, заявил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Селва.

По его словам, Китай готов тратить до "сотен миллиардов долларов" на решение проблем гиперзвуковых полетов и целеуказания. "Мы используем иной подход, который предусматривает создание семейства гиперзвуковых систем", – цитирует Селву журнал National Defense.

По его словам, оборонное ведомство в настоящий момент работает над способами обеспечить работоспособность и маневренность летательных аппаратов. Он отметил, что с развитием технологии также будет улучшаться прицеливание. Сегодня в разработке гиперзвукового оружия США делают акцент как на статичных, так и движущихся целях.

Кроме того, генерал ВВС отметил, что ключевым элементом военных усилий США по поддержанию своего технологического преимущества в отношении конкурентов в лице России и Китая, является ядерная модернизация. "Возможности российского и китайского ядерных арсеналов фактически становятся выше наших, которые остаются относительно статичным", – добавил он.

Однако усилия Пентагона по модернизации, включая бомбардировщик B-21, подводную лодку с баллистическими ракетами типа "Колумбия", наземные средства стратегического сдерживания и крылатую ракету с большим радиусом действия, приводят к лишь "скромным улучшениям в плане систем доставки и фактической жизнеспособности (ядерного) предприятия", отметил Селва.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США с помощью темы военного превосходства России и Китая, прежде всего, пытаются обосновать огромные расходы на оборону.

"В последние несколько лет последовательно увеличивается оборонный бюджет США. И уже анонсировано, что он еще будет увеличиваться. Соответственно, Пентагон и оборонные подрядчики уже начинают лоббировать различные проекты, которые приведут к увеличению государственного финансирования различных оборонных программ. И тема российской и китайской военной угрозы, которая озвучивается официальными представителями в США, помогает обосновывать военные расходы", – сказал Борис Рожин.

По его мнению, Соединенные Штаты пытаются ускорить новую гонку вооружений.

"Американцы стараются добиться полного военного превосходства над Россией и Китаем. И это пытаются обосновать политически, а сейчас еще под это хотят подвести экономическую базу, то есть, увеличив оборонные расходы, добиться реального технологического прогресса. Это попытка ускорить новую гонку вооружений, которая должна способствовать как сохранению американской гегемонии, так и укреплению американской промышленности", – считает военный эксперт.

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