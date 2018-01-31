Политолог: на Капитолийском холме идет игра вокруг "кремлевского списка"

В США чиновников обвинили в изменении "кремлевского списка". Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Имена в "кремлевском списке" были заменены в самый последний момент, считает старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Ослунд. По его словам, различные американские ведомства провели масштабную работу над докладом.

"В самый последний момент, однако, некто высокопоставленный – никто пока не знает, кто именно – выкинул работу экспертов и вместо этого записал имена чиновников высшего ранга в российской президентской администрации и правительстве, плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes", – говорится в сообщении Ослунда, опубликованном на сайте Атлантического совета.

Таким образом, как считает Ослунд, неизвестный чиновник высмеял работу правительственных экспертов, которые подготовили свой доклад, и американские санкции в отношении РФ в целом. Подписав документ, глава Минфина США взял на себя ответственность за это.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов прокомментировал заявления Андерса Ослунда.

"Видимо, этот возмущенный трудящийся принимал участие в этой работе, и явно того, что он хотел видеть в этом списке, там не оказалось. То, что сегодня все сводится к личности министра финансов США, который взял на себя ответственность за этот список, мне представляется продолжением русофобской игры на Капитолийском холме, когда русофобия, отношение к России становятся инструментом внутриполитической борьбы в США. В этом контексте, как мне кажется, гораздо важнее то, что сегодня сказал (президент США) Дональд Трамп, выступая в конгрессе. Ведь он назвал прямыми угрозами экономике и ценностям США Китай и Россию, и сказал, что США должны быть готовы к этим вызовам. Мне представляется, что ровно в этой парадигме, в этом контексте – и вчерашний доклад, и все остальное. Все это укладывается в затяжную и принципиальную борьбу", – сказал Алексей Мартынов.

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