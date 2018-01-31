"Это лучше, чем говорил Обама". Американист о словах Трампа про Россию

Американский президент Дональд Трамп в обращении к конгрессу назвал Россию и Китай соперниками США. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что значит подобное заявление.

Россия и Китай бросают вызов Соединенным Штатам, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", – сказал глава Белого дома.

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета и "полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы". Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы он позволил сдержать любой акт агрессии".

Кроме того, Трамп обвинил КНДР в "безрассудном стремлении" к ядерному оружию, которое, по его словам, будет скоро угрожать США. "Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на Северную Корею – ред.), чтобы этого не произошло", – сказал Трамп.

"Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки вызывают лишь агрессию и провокации. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций, которые привели нас в это опасное положение", – пообещал он.

В середине января Пентагон обнародовал несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" – первого подобного документа, подготовленного за девять лет. Главными угрозами американской безопасности в нем названы Китай, Россия, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов – ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американского лидера по поводу России и Китая.

"Трамп не сказал ничего нового. Когда он называет Россию и Китай основными соперниками США – это совершенно нормально. Это значительно лучше, чем когда товарищ (бывший президент США Барак) Обама называл Россию вместе с лихорадкой Эбола и "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещенная в РФ – ред.) главными "врагами" США. Трамп отражает действительность: на самом деле кто еще может потягаться и в экономике, и в политике, и в геостратегии с Соединенными Штатами? Только Россия и Китай", – сказал Александр Домрин.

Он также обратил внимание на другие тезисы, высказанные Трампом.

"Это было первое обращение Трампа после его избрания и вступления в должность, и, конечно, в этом обращении, кроме России, кроме международных отношений, было очень много интересных позиций, например, о состоянии американской экономики. Американская экономика – на подъеме, американская экономика, как это и собирался сделать Трамп, сейчас сильнее, чем при Обаме. Но при этом Трамп понимает, что существуют вызовы – как внутренние, так и внешние. И внешними вызовами в данном случае являются Россия и Китай. Это на самом деле признание, что Россия вместе с Китаем и США – это три главные ведущие силы в этом мире", – заключил американист.

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