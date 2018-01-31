Астроном рассказал, где будет заметнее влияние суперлуния

Жители Земли увидят сегодня суперлуние. Астроном Владимир Сурдин в эфире радио Sputnik рассказал о практических земных последствиях этого явления.

Второе январское суперлуние, которое приходится на 31 января, станет уникальным: Луна не только подойдет к ближайшей к Земле точке своей орбиты, но и войдет в земную тень, то есть можно будет наблюдать лунное затмение – так называемую "кровавую луну".

Максимальная фаза лунного затмения ожидается в 15:51 мск, однако в Москве можно будет увидеть лишь полутеневое затмение, сообщила старший научный сотрудник отдела исследований Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Жанна Родионова, выступая в РИА Новости.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Корабль на шпиле здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге на фоне луны

"Сначала, где-то в 13:51 мск, мы увидим (если не будет облачности), как Луна постепенно станет окрашиваться в несколько темный цвет. И затем начало самого полнолуния – сначала ведь Луна частью пропадет, поэтому будет частное затмение. Потом будет полутеневое затмение. А максимальная фаза ожидается в 15:51 по московскому времени", – сказала Родионова.

По ее словам, затмение продолжится примерно час. Его "полную версию" можно будет увидеть в азиатской части страны.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин объяснил механизм суперлуния в эфире радио Sputnik.

"Луна в течение каждого месяца то чуть-чуть приближается к Земле, то немного удаляется. Ее орбита не круговая, а эллиптическая. Значит, она в течение двух недель немного ближе к Земле, а вторые две недели месяца – немного дальше от Земли. На глаз это трудно заметить, но астрономы точными измерениями могут это подтвердить. Второе известное явление, которое бывает раз в месяц – это полнолуние. И раз в несколько месяцев эти явления совпадают. То есть на нашем небе полнолуние, и в это же время Луна немного ближе к Земле. Это явление и прозвали суперлунием – Луна большая, яркая, ее диск чуть больше обычного", – отметил Владимир Сурдин.

Он добавил, что сильнее всего ощутят влияние этого явления жители прибрежных районов.

"Это может быть интересно людям, живущим на побережьях морей и океанов. Морские приливы и их высота зависят от того, насколько близко Луна к Земле. И насколько она близка к моментам новолуния и полнолуния, когда ее гравитационное действие складывается с действием Солнца, и тогда приливы становятся выше. Люди этим пользуются. Например, при отливе собирают разных морских животных на обнажившемся морском дне. При приливе корабли могут подходить близко к берегу. Конечно, моряки об этом знают и учитывают это", – сказал Владимир Сурдин.

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