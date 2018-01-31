Политолог о новых санкциях США против России: это гибридная война

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые антироссийские санкции введут "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.
Отвечая на вопросы сенаторов о сроках введения новых санкций, глава Минфина заявил, что будет осторожен в своих предположениях.
"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите – а может, и через месяц. Но я буду осторожен в своих прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы", – ответил министр.
Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", в который вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Вашингтона могут быть введены в будущем.
Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik назвал сложившуюся ситуацию проявлением гибридной войны.
"Вопрос об очередности санкций против тех или иных лиц несущественен. Санкции уже введены против России в целом. Все эти мелкие и не очень укусы, информационные вбросы, списки – все это элементы хорошо налаженной гибридной "третьей мировой войны". Того состояния, в котором война начинается гораздо раньше боевых действий просто потому, что из-за наличия ядерного оружия боевые действия носят финальный характер, и за ними ничего следовать не может. Поэтому в действие последовательно вводится все то, что в обычных войнах ХХ века происходило уже после начала войны огневыми средствами: это и блокада, и травля, и разнузданная военная пропаганда, и преследования… Мы сейчас находимся под непрерывным ударом", – считает Дмитрий Юрьев.
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