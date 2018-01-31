Политолог о новых санкциях США против России: это гибридная война

Минфин США назвал сроки введения новых санкций против России. Россия находится под непрерывным ударом, отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил во вторник, что новые антироссийские санкции введут "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.

"Мы намерены использовать (кремлевский, – ред.) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции, мы работаем над ними", – сказал Мнучин во время слушаний в банковском комитете сената.

Отвечая на вопросы сенаторов о сроках введения новых санкций, глава Минфина заявил, что будет осторожен в своих предположениях.

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите – а может, и через месяц. Но я буду осторожен в своих прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы", – ответил министр.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", в который вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Вашингтона могут быть введены в будущем.

Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям с США. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать связи с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также подчеркнул, что Россия на этом фоне должна заниматься внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik назвал сложившуюся ситуацию проявлением гибридной войны.

"Вопрос об очередности санкций против тех или иных лиц несущественен. Санкции уже введены против России в целом. Все эти мелкие и не очень укусы, информационные вбросы, списки – все это элементы хорошо налаженной гибридной "третьей мировой войны". Того состояния, в котором война начинается гораздо раньше боевых действий просто потому, что из-за наличия ядерного оружия боевые действия носят финальный характер, и за ними ничего следовать не может. Поэтому в действие последовательно вводится все то, что в обычных войнах ХХ века происходило уже после начала войны огневыми средствами: это и блокада, и травля, и разнузданная военная пропаганда, и преследования… Мы сейчас находимся под непрерывным ударом", – считает Дмитрий Юрьев.

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