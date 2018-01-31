"Все свалили в одну кучу". Депутат об обвинениях США в адрес России

Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, заявил президент Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.
Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и "полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы". Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин в эфире радио Sputnik отметил, что не удивлен положениями речи американского президента.
"В последнее время политика США в отношении России постоянно набирает негативный ход, и в этом контексте я прекрасно понимаю Дональда Трампа – ему нужно сохранить формат постоянного "наезда" на Россию, попытки найти, за что зацепиться… Хотя я уверен в том, что Трамп с большим удовольствием сказал бы, что готов к конструктивному диалогу. Но он не может это делать. Он игрок, он понимает "расклад на столе"", – полагает Вадим Деньгин.
Вадим Деньгин предположил, где могут быть истоки таких заявлений Вашингтона.
"В последнее время США проводят воинствующую политику. То ли американцы обиделись, что они уже не первые на площадке мировой политики. То ли те, кто формирует этот посыл, на самом деле настолько злобные люди, которые хотят именно распространения негативной ситуации по всему миру. Ну и то, что с Россией на международной арене стали больше считаться – они видят это как опасность и испытывают боязнь… И вот в таком формате они все свалили в одну кучу. А стремление Москвы восстановить диалог – это никак не принимается. Все им не то", – сказал Вадим Деньгин.
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