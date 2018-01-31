"Все свалили в одну кучу". Депутат об обвинениях США в адрес России

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Китай угрозами экономике и ценностям США. Член комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин в эфире радио Sputnik назвал возможные причины такого заявления.

Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, заявил президент Дональд Трамп, выступая с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе.

"Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям", — сказал глава Белого дома.

Трамп призвал конгресс положить конец сокращению военного бюджета страны и "полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы". Он также заявил о необходимости модернизировать американский ядерный арсенал, чтобы сделать его "столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии".

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин в эфире радио Sputnik отметил, что не удивлен положениями речи американского президента.

"В последнее время политика США в отношении России постоянно набирает негативный ход, и в этом контексте я прекрасно понимаю Дональда Трампа – ему нужно сохранить формат постоянного "наезда" на Россию, попытки найти, за что зацепиться… Хотя я уверен в том, что Трамп с большим удовольствием сказал бы, что готов к конструктивному диалогу. Но он не может это делать. Он игрок, он понимает "расклад на столе"", – полагает Вадим Деньгин.

В середине января Пентагон обнародовал основные несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии". Главными угрозами американской безопасности в нем названы Китай, Россия, КНДР и Иран. В документе говорилось, что самой существенной угрозой для США является ядерное оружие России. Вашингтон также бездоказательно обвинил Москву в том, что она вкладывает средства в "дестабилизацию в киберпространстве".

Вадим Деньгин предположил, где могут быть истоки таких заявлений Вашингтона.

"В последнее время США проводят воинствующую политику. То ли американцы обиделись, что они уже не первые на площадке мировой политики. То ли те, кто формирует этот посыл, на самом деле настолько злобные люди, которые хотят именно распространения негативной ситуации по всему миру. Ну и то, что с Россией на международной арене стали больше считаться – они видят это как опасность и испытывают боязнь… И вот в таком формате они все свалили в одну кучу. А стремление Москвы восстановить диалог – это никак не принимается. Все им не то", – сказал Вадим Деньгин.

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