Военный эксперт: в Черном море готовится провокация

Британский ракетный эсминец вошел в Черное море. Обстановка в регионе становится все более напряженной, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

Ракетный эсминец ВМС Великобритании HMS Duncan вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщило Объединенное военно-морское командование НАТО.

Корабль сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.

В начале января в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Carney. Корабль провел совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости. Тринадцатого января эсминец покинул Черное море.

Ранее этот же корабль посещал Украину в рамках учений "Sea Breeze-2017" в июле прошлого года. Тогда, помимо него, с американской стороны были направлены крейсер Hue City типа Ticonderoga, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев. С украинской стороны, по заявлениям Минобороны Украины, тогда участвовали более 30 кораблей и катеров, 29 летательных аппаратов и свыше трех тысяч человек личного состава.

Активизацию в Черном море военных флотов США и Великобритании прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"Идет наращивание напряженности в этом регионе. Эта напряженность, я думаю, рассматривается англосаксами как фактор возможного давления на Россию, поэтому проводятся подобного рода провокационные действия. Потому что мы понимаем, что заявления Киева в отношении Крыма, Донбасса, России – это подготовка к крупномасштабной провокации. Значит, можно сделать вывод, что Великобритания и США стоят за подготовкой этой крупномасштабной провокации и являются ее инициаторами. А (президент Украины) Петр Порошенко – всего лишь исполнитель", – сказал Александр Жилин.

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