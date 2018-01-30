Мнение: призыв Порошенко к ЕС повторить "кремлевский список" – фанфаронство

Петр Порошенко призвал Европу создать аналог "кремлевского списка" США. В эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько прокомментировал заявления украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко выразил признательность США за публикацию "кремлевского списка" и призвал власти стран Европы прибегнуть к аналогичному шагу.

"Искренняя признательность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта. Сила санкций становится все более сильной и влиятельной… И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал Порошенко в Facebook.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько поделился мнением о том, прислушаются ли к призывам в Европе.

"Порошенко не влияет ни на Евросоюз, ни на Соединенные Штаты Америки. Порошенко – представитель той политической силы, которую используют, и которая сама по себе ровным счетом ничего не значит. Поэтому его заявления – это не более чем фанфаронство, сотрясение воздуха, повторение банальностей, которые прежде были сказаны более весомыми западными политиками. Конечно, у Порошенко много своих собственных желаний, но политика строится именно вокруг сильных, а не вокруг слабых", — сказал Богдан Безпалько.

Минфин США во вторник, 30 января, опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

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