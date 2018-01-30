Военный эксперт предположил, что за ракету испытала Украина

На Украине впервые испытали крылатую ракету собственной разработки, заявили в Киеве. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в стране состоялись первые успешные испытания крылатой ракеты наземного базирования.

"Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", – приводит его слова пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, крылатая ракета "способна точно поражать наземные и морские цели".

Секретарь СНБО рассказал, что ее разработкой занимались конструкторы украинского госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями.

Турчинов также сообщил, что ведомство поставило задачу "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал это заявление.

"Классических крылатых ракет, подобных американским "Томагавкам" или российским "Калибрам", на Украине никогда не выпускалось – ни в советское время, ни, тем более, позже. Там не выпускалось ни надлежащих двигателей, способных держать задачи поражения дальнобойных ракет, ни систем управления. Поэтому создать ракету, подобную "Калибру", они не могли. Это совершенно очевидно. Скорее всего, они могли либо использовать старую противокорабельную ракету П-120, либо разработать что-то новое, но на основе тех же противокорабельных ракет, либо на основе ракет воздух-земля, например, по типу Х-65. Но, так или иначе, это не стратегические крылатые ракеты. Это могут быть ракеты малого радиуса действия. Можно сказать, что это заурядная ракета, которая собой ничего особенного не представляет", – сказал Константин Сивков.

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