Эксперт: европейцы уже не верят в легенды США о "Северном потоке-2"

Австрийская компания обратила внимание Еврокомиссии на пользу "Северного потока-2". Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг проекта и позиции США и Европы в данном вопросе.

Член правления австрийской компании OMV Манфред Лайтнер попросил Еврокомиссию обратить внимание на положительные стороны "Северного потока-2" вместо того, чтобы проявлять к проекту недоверие.

Лайтнер напомнил, что строительство газопровода финансируют пять европейских компаний, он не получает субсидий, а управлять им будет "Газпром".

"Он создан для Европы и, мы в этом убеждены, для безопасности европейского энергетического рынка. Значительная часть инвестиций идет на европейский рынок, что, очевидно, способствует росту экономики Европы", – отметил член правления OMV, выступая на Европейской газовой конференции.

В ноябре Еврокомиссия предложила внести поправки к газовой директиве ЕС, которые могли бы распространить правила третьего энергопакета на будущие морские участки газопроводов. Эти изменения касаются "Северного потока-2", но не направлены на блокирование строительства трубы.

Проект "Северный поток-2" стоимостью 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность – 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Европейские компании – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались вложить в "Северный поток-2" по 950 млн евро. "Газпром", который является единственным акционером Nord Stream 2 AG, предоставит еще 4,75 млрд евро.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пока в Европе еще идет формирование лагерей "за" и "против" этого проекта.

"У тех, кто выступает за то, чтобы заблокировать этот проект – в лице той же Польши или стран Балтии – отчетливо видно желание политизировать этот проект, заявить, что он направлен на политические цели, и соответственно его надо блокировать. В то же время у компаний и стран, которые заинтересованы в реализации "Северного потока-2", превалирует прагматичный подход. Потому что Европе нужен конкурентный рынок газа, нужны надежные поставки газа на долгосрочную перспективу. И "Северный поток-2", как ни один другой проект, соответствует этим задачам", – сказал Алексей Гривач.

Он также прокомментировал позицию США по "Северному потоку-2". По мнению эксперта, в Европе прекрасно понимают, что американцы, выступая против этого проекта, преследуют только свои личные цели.

"При этом они (европейские страны – ред.) прекрасно понимают, что мифы и легенды о том, что Россия якобы использует газ в качестве политического инструмента давления на своих партнеров, уже более 50 лет культивируемые Вашингтоном, направлены, в том числе, на снижение конкурентоспособности европейцев. А, кроме того, показывают желание США держать их (европейцев – ред.) в своем фарватере в качестве младших партнеров", – ответил эксперт.

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