Экс-депутат Рады: бороться с коррупцией на Украине можно, победить нельзя

СМИ рассказали, как украинский военный сбор "растворился" в воздухе. В эфире радио Sputnik депутат Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров высказал мнение, что масштабы коррупции при нынешней украинской власти выросли в разы.

Средства, поступающие в бюджет Украины благодаря военному сбору с зарплат граждан, не всегда расходуются по назначению и просто "растворяются в воздухе", сообщает издание "Вести".

Отследить, куда уходят средства, не представляется возможным. Некоторые украинские депутаты предлагали законодательные инициативы, которые позволили бы упорядочить расходование военного сбора, однако соответствующие законопроекты так и не были приняты.

По информации издания, с лета 2014 года, когда был принят военный сбор, на расходы ВСУ из зарплат украинских граждан было перечислено 37,9 млрд гривен (74,09 млрд рублей). Авторы статьи подсчитали, что на средства, полученные в рамках данного налога, можно было бы приобрести огромное количество военной техники. В частности – 2,3 тысячи американских противотанковых ракетные комплексов Javelin или 16 истребителей F-16 производства США.

"Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете", – заявил изданию депутат Виталий Куприй.

Парламентарий рассказал, что провел собственное расследование и выяснил, что существует некая схема, которая используется для реализации сбора не в военных целях.

"Отменять военный налог, естественно, не собираются, это очень удобно – никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране", – заметил депутат.

В украинском Минобороны не стали разъяснять, как именно тратится военный сбор, пишет издание.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров высказал мнение, что масштабы коррупции при нынешней украинской власти выросли в разы.

"Кроме того, что воруют бюджетные средства, деньги налогоплательщиков, они разворовывают кредиты, которые выдают международные финансовые организации, в том числе и МВФ. Правительство набирает кредиты, потом думает, каким образом эти деньги вынуть из Нацбанка, из бюджета. При этом абсолютно никакой ответственности никто ни за какие решения не несет. На Украине бороться с коррупцией можно, но победить ее нельзя. Это процесс вечной борьбы. При этом масштабы коррупции, если сравнивать с периодом (экс-президента) Виктора Януковича, выросли в разы. Кроме тех схем, которые были при Януковиче, разработана масса других схем. Теперь военные бюджеты разворовываются. И такие коррупционные скандалы возникают практически каждую неделю", – сказал Спиридон Килинкаров.

По его словам, специальные органы, которые созданы для борьбы с коррупцией, в частности Национальное антикоррупционное бюро Украины, не способно в корне изменить ситуацию.

"Просто выявить коррупционеров и пытаться привлечь их к ответственности – это не даст никакого эффекта. Необходимо в корне изменить подходы, прежде всего, законодателям, чтобы минимизировать саму возможность создания коррупционных схем, существующих на Украине. Но этим никто не занимается, потому что подавляющее большинство депутатского корпуса сами вовлечены в эти коррупционные процессы", – отметил украинский политик.

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