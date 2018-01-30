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Эксперт: ФРГ занимает серединную позицию по вопросу антироссийских санкций

17:3830.01.2018
(обновлено: 17:39 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Barbara SaxФлаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, ГерманияФлаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2018 / Barbara Sax
Главы восточногерманских земель высказались против санкций в отношении России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Федор Басов отметил, что это проявление позиции, отличной от позиции федеральных властей.

Главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену антироссийских санкции, пишет газета Berliner Morgenpost.

"Мы совершенно четко за отмену санкций", – заявила журналистам премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг после встречи лидеров восточных земель ФРГ, которая прошла в Берлине.

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© AP Photo / Thierry Charlier
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Она отметила, что санкции в отношении России показали себя как неэффективные и в то же время негативно повлияли на многие предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.

Как пишет Handelsblatt, премьер-министр Саксонии Анхальта Райнер Хазелоф, также принимавший участие во встрече, заявил, что влияние санкций на восточногерманские компании ощущается острее, чем в западной части страны. Он призвал будущее правительство обсудить тему снятия санкций с России.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Федор Басов отметил, что премьер-министры земель проявляют позицию, отличную от позиции федеральных властей.

"Это проявление "разных уровней" немецкой политики. То есть премьер-министры земель показали, что их позиция отличается от позиции федерального правительства. Несмотря на то, что Райнер Хазелоф – однопартиец (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, он представляет экономизированное, реалистское крыло партии, и уже не в первый раз высказывается против санкций, как и некоторые его однопартийцы по ХДС", – сказал Федор Басов.

Вместе с тем, по его мнению, будущее правительство Германии вряд ли изменит позицию по санкциям.

"Основной пакет санкций Евросоюза увязан с Донбассом, с имплементацией Минских соглашений, разумеется, в трактовке ЕС. И мне кажется, что изменения позиции ждать не стоит, потому что в ЕС есть лагерь государств с более жесткой позицией – там хотят увязать основной пакет санкций не только с Донбассом, но и с Крымом. Есть страны – противники санкций. Германия занимает ту серединную позицию, которая учитывает мнение одного и другого флангов в ЕС. Видимо, эта серединная позиция такая устойчивая, и будущее правительство Германии настолько заинтересовано в общей внешней политике ЕС, что вряд ли эта позиция в ближайшее время претерпит изменение", – отметил эксперт.  

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Запад обвинил РФ во вмешательстве в дела другого государства и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры. Москва неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

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