Эксперт: ФРГ занимает серединную позицию по вопросу антироссийских санкций

Главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену антироссийских санкции, пишет газета Berliner Morgenpost.
"Мы совершенно четко за отмену санкций", – заявила журналистам премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг после встречи лидеров восточных земель ФРГ, которая прошла в Берлине.
Она отметила, что санкции в отношении России показали себя как неэффективные и в то же время негативно повлияли на многие предприятия сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.
Как пишет Handelsblatt, премьер-министр Саксонии Анхальта Райнер Хазелоф, также принимавший участие во встрече, заявил, что влияние санкций на восточногерманские компании ощущается острее, чем в западной части страны. Он призвал будущее правительство обсудить тему снятия санкций с России.
В эфире радио Sputnik научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Федор Басов отметил, что премьер-министры земель проявляют позицию, отличную от позиции федеральных властей.
"Это проявление "разных уровней" немецкой политики. То есть премьер-министры земель показали, что их позиция отличается от позиции федерального правительства. Несмотря на то, что Райнер Хазелоф – однопартиец (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, он представляет экономизированное, реалистское крыло партии, и уже не в первый раз высказывается против санкций, как и некоторые его однопартийцы по ХДС", – сказал Федор Басов.
Вместе с тем, по его мнению, будущее правительство Германии вряд ли изменит позицию по санкциям.
"Основной пакет санкций Евросоюза увязан с Донбассом, с имплементацией Минских соглашений, разумеется, в трактовке ЕС. И мне кажется, что изменения позиции ждать не стоит, потому что в ЕС есть лагерь государств с более жесткой позицией – там хотят увязать основной пакет санкций не только с Донбассом, но и с Крымом. Есть страны – противники санкций. Германия занимает ту серединную позицию, которая учитывает мнение одного и другого флангов в ЕС. Видимо, эта серединная позиция такая устойчивая, и будущее правительство Германии настолько заинтересовано в общей внешней политике ЕС, что вряд ли эта позиция в ближайшее время претерпит изменение", – отметил эксперт.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Запад обвинил РФ во вмешательстве в дела другого государства и ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры. Москва неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте.
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