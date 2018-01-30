Политолог: у некоторых украинских деятелей – острая форма модной болезни

В Киеве объяснили смысл дискуссии вокруг творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого необходимостью "начать лечение" украинского общества. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение о том, кому на самом деле необходимо лечение.

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал, в чем смысл дискуссии вокруг творчества Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.

Он отметил, что хотя тема и вызвала острые разногласия, подобные вопросы не раскалывают украинцев, а только показывают уже имеющиеся "линии разломов".

"Рентген не ломает костей – лишь фиксирует переломы", – написал Вятрович в Facebook, подчеркнув, что подобные процедуры необходимы Украине, чтобы "начать лечение".

Ранее Вятрович заявил об опасности "щупалец русского мира", к которым причислил Высоцкого, Цоя и писателя Михаила Булгакова. После этого в украинских соцсетях разгорелась дискуссия о том, стоит ли запрещать творчество российских деятелей культуры как "пропаганду".

В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал свое мнение о том, кому действительно необходимо лечение.

"Думаю, что начать лечение лучше всего с самих украинских деятелей, которые допускают такие высказывания. Хорошо бы провериться у невропатолога, а то и у психиатра. Понятно, что речь идет об острой форме модной нынче болезни – русофобии, которая, к сожалению, поражает кору головного мозга, и человек несет всякую чушь. Комментировать это не представляется возможным", – сказал Алексей Мухин.

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