Политолог: пришло время решать задачи урегулирования в Сирии не извне

В Сочи проходит конгресс национального диалога Сирии. Свое мнение о главной задаче конгресса высказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев.

В интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования в САР, при ведущей роли ООН и на основе резолюции СБ, на данном этапе необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании участникам конгресса национального диалога Сирии, который открылся во вторник в Сочи.

"Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день сформированы условия для того, чтобы перевернуть трагическую страницу в истории Сирии. С учетом наметившихся позитивных тенденций, необходим по-настоящему эффективный межсирийский диалог в интересах достижения всеобъемлющего политического урегулирования, при ведущей роли ООН и на основе имеющихся на этот счет решений международного сообщества, в первую очередь резолюции 2254 Совбеза ООН", – говорится в послании Путина, которое зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, заявлено участие более 1,5 тысячи человек, которые представляют все политические и этноконфессиональные группы Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией страны и формирование конституционной комиссии.

Свое мнение о главной задаче конгресса высказал в эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев.

"Ключевая задача этого конгресса – завершить этап "избыточной интернационализации" сирийского конфликта. Начиная с 2011 года, сложилась ситуация, при которой события в Сирии определялись в основном интересами и позициями внешних сил. Некоторые из этих сил действовали с целью дестабилизации ситуации в Сирии, другие, напротив, пытались ее стабилизировать, как, например, Россия и Иран. Сейчас пришло время для того, чтобы основные задачи сирийского урегулирования все же решались не извне, а изнутри", – сказал Дмитрий Евстафьев.

По его словам, конгресс в Сочи не станет финальной точкой урегулирования.

"Сирийское общество в целом созрело для того, чтобы начать вырабатывать некую политическую конструкцию, которая обеспечит устойчивость и власти, и социальных отношений на следующие десятилетия. В этом смысле, конечно, конгресс в Сочи не будет финальной точкой этого процесса. Но он будет той стартовой площадкой, на которой можно будет обсуждать хотя бы некоторые рамки, в которых мирный процесс и процесс политического конструирования в дальнейшем могут проходить", – считает Дмитрий Евстафьев.

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