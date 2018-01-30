"Неадекватная фантазия". Эксперт об идее Киева "вооружиться в долг"

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил брать у США напрокат военную технику. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это предложение.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко предложил обновить устаревшую военную технику ВСУ за счет арендованного у США вооружения. По его словам, украинские силовики пользуются техникой, разработанной еще в середине ХХ века. Необходимость модернизации арсенала очевидна, и у Украины нет иного выбора, кроме как обратиться за помощью к западным партнерам, добавил Гриценко.

"Возникает вопрос – какая страна пойдет на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность (получить военную технику – ред.) в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства. И тут претендент номер один – это как раз Америка", – сказал бывший глава военного ведомства в эфире телеканала NewsOne.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин считает подобное предложение абсурдным.

"Эта очередная фантазия Киева в военной области может вызывать только иронию. Так говорить может человек, который не очень адекватен. Что, в общем-то, обычно для украинских властей, когда они рассуждают о таких вещах. В действительности это очень сложная задача. Даже если допустить, что некие образцы американских вооружений и военной техники будут поставлены на Украину, то сразу возникает множество вопросов: на каком основании, кто будет обучать пользоваться этой техникой, каким образом она будет обслуживаться и так далее. В качестве примера можно привести любой контракт о военно-техническом сотрудничестве с любым государством. Я даже не говорю о финансовой стороне дела. Украина, которая не способна сбалансировать свой бюджет, хочет арендовать военную технику непонятно за чьи деньги", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Кроме того, отметил он, есть вопросы стандартизации.

"Чтобы совместить все виды вооружения и военной техники даже внутри одной страны, требуется потратить усилия, не говоря уже о том, когда это совмещение происходит с зарубежными образцами. Подведя итог, можно сказать, что это очередная глупость, бессмыслица. Она повторяется каждый день украинской стороной просто для того, чтобы отвлечь внимание и подтвердить готовность украинской правящей элиты идти на поводу политики США", – заключил эксперт.

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