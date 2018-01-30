Мнение: США приготовились к "санкционному прыжку", но пока в задумчивости

Новые санкции против РФ могут затронуть компании других стран за бизнес с российским оборонным сектором и разведкой, заявили в Госдепе. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что США меняют схему возможных санкций против России.

Новые санкции США против РФ, если они будут введены, могут затронуть компании вне РФ за бизнес с оборонным сектором и разведкой России, заявил представитель госдепартамента.

"Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", – сообщил представитель госдепартамента РИА Новости.

Он добавил, что Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, брифинги продолжаются. "Я не буду сообщать детали этих закрытых брифингов", – сказал он.

Закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA) был принят в США в июле 2017 года. Согласно закону, в течение полугода администрация президента Дональда Трампа должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что США поняли бесполезность санкций против РФ и теперь пытаются давить на страны, сотрудничающие с ней.

"Я хотел бы высказать ряд оценочных суждений в отношении новых санкций. Прежде всего, подход США к санкциям в отношении России свидетельствует о том, что США убедились – санкции против Российской Федерации не работают. Они способствуют только развитию нашей страны. Подписанный в августе 2017 года президентом США закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" против Ирана, России и Северной Кореи непосредственно включает наши оборонные предприятия. Но они (США – ред.) убедились, что мы не боимся этого. Тогда они стали давить на нероссийские организации, которые покупают у нас передовое вооружение и боевую технику. И, конечно, здесь они будут воздействовать на контракты. Хотят отбить охоту покупать у нас вооружение и боевую технику", – сказал Андрей Кошкин.

Что касается представленного "кремлевского доклада", то в этом вопросе, по мнению военного политолога, США находятся в некоей задумчивости.

"Как видим, США меняют схему возможных санкций против России. Но при всем при этом есть в "кремлевском докладе" и список из 96 крупных российских бизнесменов и 114 политиков и чиновников, к которым также могут применяться санкции со стороны США, но решение конкретно по ним еще не принято. Так что на сегодняшний день мы констатируем некую задумчивость администрации и конгресса США, как воздействовать на Россию. Пока они приготовились к санкционному прыжку, но его не совершают, а пугают на сегодняшний день всех, кто собирается заключать контракты на покупку российского вооружения и боевой техники", – считает Андрей Кошкин.

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