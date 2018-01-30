Мнение: решение Европарламента еще испортит настроение польским властям

В Европарламенте одобрен запуск против Польши процедуры, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik рассказал о значении этого решения.

Профильный комитет Европарламента одобрил запуск против Польши процедуры в рамках статьи 7 Договора о ЕС, которая может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС, свидетельствуют кадры трансляции из зала заседаний комитета.

На заседании в понедельник члены комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов поддержали резолюцию его председателя Клода Мораэса. По итогам голосования Мораэс сообщил, что 33 евродепутата проголосовали "за", девять "против". Теперь текст поступит на рассмотрение пленарной сессии Европарламента в феврале.

Еврокомиссия считает, что проводимая в Польше судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной. В декабре ЕК представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

Если ЕП одобрит это решение большинством голосов, оно поступит на рассмотрение Совета ЕС. Документ будет принят, если его одобрят минимум 22 из 27 стран-членов ЕС (исключая Польшу).

Однако для лишения Польши права голоса этого недостаточно – потребуется сначала единогласное заявление саммита ЕС, который должен констатировать "серьезное и устойчивое нарушение" Польшей ценностей ЕС. Этому заявлению должно также предшествовать одобрение Европарламента. Последним этапом станет итоговое голосование в Совете ЕС, принимающем решение квалифицированным большинством.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik прокомментировал решение профильного комитета Европарламента.

"Я думаю, что это начало того пути, о котором европейские структуры Польшу уже предупреждали. Процесс запуска полноценных санкций – он очень длительный. Решение профильного комитета Европарламента – это первый шаг на этом пути. Сиюминутных последствий это решение иметь не будет, но в перспективе это способно испортить настроение польским властям. Тем более что в конце десятилетия в Польше ожидаются очередные выборы. И если правящая партия "Право и справедливость" сохранит свои властные позиции, то начнутся полноценные противоречия между Польшей и европейскими структурами", – считает Юрий Борисенок.

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