Эксперт: Су-27 перехватил самолет ВМС США? А что тот делал у наших берегов?

Госдеп США назвал "опасным" перехват российским Су-27 самолета американских ВМС над Черным морем. Военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что ничего необычного в действиях российских летчиков не было.

В Госдепартаменте США назвали "опасным" перехват российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем.

По данным командования ВМС Соединенных Штатов в Европе, Су-27 приблизился к американскому EP-3 на расстояние полутора метров и "пролетел непосредственно перед коридором EP-3". Инцидент произошел в международном воздушном пространстве 29 января.

Представитель Госдепа Хезер Науэрт обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Вашингтон призвал Москву прекратить действия, которые создают опасность для экипажа.

Ранее Минобороны России сообщило, что Су-27 перехватил самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США над нейтральными водами. Экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его с соблюдением всех мер безопасности. При этом Су-27 не позволил ЕР-3 нарушить воздушное пространство России.

В ведомстве отметили, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами, никаких внештатных ситуаций не было.

Эксперт журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что перехват российскими летчиками американского самолета никоим образом не выходил за рамки обычной практики.

"Практика такого опознания и сопровождения неизвестной цели является обычной еще со времен существования Советского Союза. Вопрос в другом – что делал американский самолет радиолокационной разведки возле наших берегов? Соответственно, наши ВКС определили эту цель и сопровождали ее вдоль нашей границы, не давая ее пересечь. Подобная практика имеет место и у стран блока НАТО, которые постоянно сопровождают наши самолеты, летящие над нейтральными водами, но вдоль их (стран НАТО – ред.) границ. Так что, в принципе, ничего необычного в этом нет", – сказал Дмитрий Дрозденко.

По его мнению, ничего, кроме обычной риторики, со стороны США в данном случае не последует.

"С точки зрения того, что перехват был "опасным", мы слышим это каждый раз, когда наши самолеты приближаются к американским. Действия какие-то будут предприняты вряд ли, потому что эта практика взаимная и имеет многолетнюю историю. Она не несет за собой никаких угроз. Это просто определенная демонстрация присутствия", – отметил военный эксперт.

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