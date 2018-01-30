Политолог: призыв британских лордов к диалогу с РФ – победа здравого смысла

Члены палаты лордов британского парламента призвали правительство страны к возобновлению сотрудничества с Россией. Политолог Сергей Федоров в эфире радио Sputnik назвал этот призыв обнадеживающим признаком.

Члены палаты лордов британского парламента выступили за возобновление сотрудничества с Россией и призвали правительство Соединенного Королевства к восстановлению диалога с Москвой в практических сферах.

Дебаты, темой которых стала стратегия британского правительства в отношении России, прошли в палате в понедельник вечером и заняли полтора часа.

"Поддержание контакта должно стать приоритетом. Правительство должно действовать позитивно, эффективно и выработать пути для развития отношений по четырем направлениям: первое – межправительственные связи, второе – сотрудничество по безопасности и военный диалог, третье – торговля, здравоохранение, вопросы изменения климата, борьба с торговлей наркотиками, культура, спорт, взаимодействие по линии гражданского общества, включая образовательные обмены, и четвертое – межпарламентское сотрудничество", – сказал инициировавший дебаты член палаты лордов Джон Андерсон, виконт Уэверли.

Член международного комитета палаты Дэвид Хауэлл напомнил о человеческом аспекте отношений.

"Мы должны торговать с Россией настолько активно, насколько возможно, укреплять доверие через торговлю. Мы должны расширить уже хорошие культурные связи с Россией по всем возможным направлениям. Следует приветствовать здесь российских студентов и школьников. Также следует расширить сотрудничество с РФ в вопросах космоса", – сказал Хауэлл.

Лорд Фрэнк Джадд напомнил коллегам о своей поездке в Чечню во время работы в ПАСЕ и, не отрицая необходимости диалога, обвинил Россию в варварстве в ходе антитеррористической кампании на Северном Кавказе в 90-е годы.

"Я вспомню о периоде, когда я работал в Совете Европы. Мы посещали Грозный после бомбардировки. И я никогда не забуду это. После падения СССР мы хотели увидеть что-то крайне особенное в России. И я очень расстроен тем, что мы этого не увидели. Но я согласен с теми, кто предлагает вести диалог. В России живут прекрасные люди, и впечатляющие вещи все еще могут произойти. Но мы должны быть реалистами относительно варварства", – сказал Джадд.

Дебаты, состоявшиеся в палате лордов британского парламента, прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

"То, что часть британских парламентариев высказывается за расширение контактов с Москвой, за восстановление нормального диалога – это, я считаю, в каком-то смысле победа здравого смысла. Это дает основания надеяться на то, что отношения между Великобританией и Россией выйдут из тупика, в котором они оказались, и будет налаживаться нормальное сотрудничество, в котором заинтересованы обе страны", – сказал Сергей Федоров.

В то же время, напомнил он, у нормализации отношений с Россией есть немало противников.

"Есть много сил, которые отрицательно относятся к России и винят нас во всех грехах – не говоря уже о стандартных обвинениях в агрессивности, в том, что мы завтра собираемся нападать на Прибалтику и Польшу. От абсурдности этих обвинений уже начинает, похоже, уставать и западная общественность. И это дает надежду на то, что здравый смысл возьмет, наконец, верх", – отметил Сергей Федоров.

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