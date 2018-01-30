Политолог: США хотят показать, что "берут на карандаш" российскую элиту

Минфин США в "кремлевском докладе" назвал имена российских политиков и бизнесменов, которые могут попасть под санкции. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, какие цели ставит перед собой Вашингтон.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" – список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным, а попадание в него "не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами". Отмечается, что перечень политических деятелей и олигархов составили по "объективным критериям, взятым из открытых источников".

В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, и все федеральные министры, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

В перечне также спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

В "кремлевский доклад" попали также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников.

Список включает в себя и так называемых олигархов, под которыми Минфин подразумевает предпринимателей, чье состояние, "по данным заслуживающих доверие источников", не менее миллиарда долларов. Российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25% также попали в перечень.

Кроме того, Минфин подготовил секретную часть "кремлевского доклада": туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или иметь состояние менее миллиарда долларов.

Подготовка "кремлевского доклада" проходила в рамках закона "О противостоянии противникам США через санкции".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал "кремлевский доклад" прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в России, воздействуя на элиты. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

"Я думаю, это необходимо расценивать как начало информационно-психологической войны против нашей элиты. Американский политический класс дает сигнал, что "берет на карандаш" всю нашу военно-политическую и финансовую элиту. И дает понять, что если РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как до этого, то эта элита понесет финансовый и имиджевый ущерб. Конечно, учитывая старт предвыборной кампании, ставка делается на расшатывание ситуации изнутри", – полагает Константин Блохин.

Он назвал несколько целей, которые преследуют США в отношении России.

"Эти санкции необходимо рассматривать комплексно как элемент глобальной стратегии Вашингтона, нацеленной на подрыв российской государственности и изменение нашего внешнеполитического вектора. Думаю, во-первых, цель заключается в том, чтобы навязать России дорогостоящую гонку вооружений. Второй элемент – это санкции, которые должны ухудшить не только состояние российской экономики, но и спровоцировать внутриполитическую борьбу. А третий элемент – сделать ставку на оппозицию, на внутренних диссидентов, которые должны будут расшатывать ситуацию", – считает Константин Блохин.

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