РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: США хотят показать, что "берут на карандаш" российскую элиту

10:1530.01.2018
(обновлено: 10:44 30.01.2018)
2476577
© MLADEN ANTONOV / AFP Минфин СШАМинфин США
© MLADEN ANTONOV / AFP
Минфин США в "кремлевском докладе" назвал имена российских политиков и бизнесменов, которые могут попасть под санкции. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik предположил, какие цели ставит перед собой Вашингтон.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский доклад" – список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

Здание конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
"Помешать и отобрать". Политолог о смысле санкций США

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов. Авторы доклада подчеркнули, что список не является санкционным, а попадание в него "не создает каких-либо других ограничений, запретов или ограничений на отношения с такими лицами". Отмечается, что перечень политических деятелей и олигархов составили по "объективным критериям, взятым из открытых источников".

В документе оказалось все руководство российского правительства, включая премьер-министра Дмитрия Медведева, и все федеральные министры, в том числе глава МИД Сергей Лавров.

В перечне также спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители госкомпаний: генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. 

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Мнение: причина нового расширения санкций против РФ – все та же русофобия

В "кремлевский доклад" попали также губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников.  

Список включает в себя и так называемых олигархов, под которыми Минфин подразумевает предпринимателей, чье состояние, "по данным заслуживающих доверие источников", не менее миллиарда долларов. Российские компании с доходом свыше двух миллиардов долларов в год и с госучастием не менее 25% также попали в перечень.

Кроме того, Минфин подготовил секретную часть "кремлевского доклада": туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или иметь состояние менее миллиарда долларов.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Как преодолеть американские санкции? Мнение экономиста

Подготовка "кремлевского доклада" проходила в рамках закона "О противостоянии противникам США через санкции".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал "кремлевский доклад" прямой и очевидной попыткой повлиять на предвыборную кампанию в России.

Вашингтон пытается дестабилизировать ситуацию в России, воздействуя на элиты. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

"Я думаю, это необходимо расценивать как начало информационно-психологической войны против нашей элиты. Американский политический класс дает сигнал, что "берет на карандаш" всю нашу военно-политическую и финансовую элиту. И дает понять, что если РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы так же, как до этого, то эта элита понесет финансовый и имиджевый ущерб. Конечно, учитывая старт предвыборной кампании, ставка делается на расшатывание ситуации изнутри", – полагает Константин Блохин.

Он назвал несколько целей, которые преследуют США в отношении России.

"Эти санкции необходимо рассматривать комплексно как элемент глобальной стратегии Вашингтона, нацеленной на подрыв российской государственности и изменение нашего внешнеполитического вектора. Думаю, во-первых, цель заключается в том, чтобы навязать России дорогостоящую гонку вооружений. Второй элемент – это санкции, которые должны ухудшить не только состояние российской экономики, но и спровоцировать внутриполитическую борьбу. А третий элемент – сделать ставку на оппозицию, на внутренних диссидентов, которые должны будут расшатывать ситуацию", – считает Константин Блохин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
22 пользователя оставили 24 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
kanfedor
Ну и хорошо, может быть наши олигархи деньги в России будут хранить, а то вдруг штаты счета заблокируют в офшорах, да и политическая элита меньше по за границам меньше кататься будут в "командировки"!
10:43
30.01.2018
ОтветитьНе отвечать
vikt.ogorodov2015
Была бы наша элита стоящей,никто бы на нее не посягал,а наша,состоявшая из воров и болтунов,которая обворовывает свою страну и содержит свои семьи и капиталы за бугром,конечно проиграет и будет заигрывать с США.
10:47
30.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена