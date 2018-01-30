"Помешать и отобрать". Политолог о смысле санкций США

В конгрессе США прошел секретный брифинг по санкциям против России. Зачем нужны секреты, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Юрий Светов.

В конгрессе США прошел секретный брифинг, посвященный введению новых санкций против России, его провели представители госдепартамента и администрации президента. Об этом говорится в заявлении члена сенатского комитета по иностранным делам демократа Бена Кардина, которое он разместил на своей интернет-странице.

"Закон о санкциях в отношении России содержит положение, которое предусматривает санкции в отношении тех, кто проводит значительные операции с российским сектором обороны и разведки", – говорится в заявлении. "Сегодня администрация провела секретный брифинг по американским дипломатическим усилиям, предпринимаемым на данный момент", – сообщил он.

Как заявила в связи с передачей данных в конгресс представитель госдепартамента Хезер Науэрт, санкции США уже привели к миллиардным потерям для российской оборонной сферы.

"Сегодня мы проинформировали конгресс о том, что это (санкционное – ред.) законодательство и его реализация приостановили (военные – ред.) продажи РФ. С момента принятия законодательства CAATSA, по нашим оценкам, иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных закупок на несколько миллиардов долларов в российской оборонной промышленности", – заявила РИА Новости Хезер Науэрт.

Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР был подписан президентом Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Согласно закону в течение полугода администрация должна была предоставить конгрессу ряд докладов о потенциальных санкциях против РФ.

Как заявил представитель госдепартамента, будущие санкции могут затронуть компании вне РФ, которые ведут бизнес с оборонной сферой России и разведкой РФ. В ведомстве отметили, что уже предупредили о возможности введения санкций против правительств и компаний стран, которые ведут торговые операции с Россией.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, почему брифинг по этому вопросу был секретным.

"Санкции принимаются в рамках закона "о противодействии противникам" США. Вдруг эти "противники" узнают, что против них будут делать – поэтому это и держат в секрете. Мне представляется, что санкции носят чисто экономический характер. Давайте обратим внимание, что перед этим в несколько стран наносил визиты министр обороны (России) Сергей Шойгу, а затем следовали сообщения, что эти страны, традиционно покупавшие американские вооружения, теперь намереваются покупать оружие у России. Смысл всего, что говорит Науэрт – это миллиарды долларов. Все это просто, как дважды два. Основной поставщик вооружений на мировой рынок – США. Россия занимает второе место, где-то продвигается, значит, надо помешать и отобрать. Жестко погрозили Европе. Заметьте, что в Бельгии выступают с предложением снять санкции с России, и там, между прочим, тоже речь о торговле стрелковым оружием", – сказал Юрий Светов.