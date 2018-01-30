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Военный эксперт объяснил, зачем Су-27 сопроводил самолет-разведчик США

08:5930.01.2018
(обновлено: 10:07 30.01.2018)
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© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Госдеп призвал Россию прекратить "опасные" сближения военных самолетов. Военный эксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik отметил, что никакой опасности сопровождение наших самолетов не представляет.

Госдепартамент США выразил глубокую озабоченность из-за перехвата российским истребителем американского самолета-разведчика над Черным морем и призвал Москву прекратить подобные действия во избежание опасных инцидентов и столкновений.

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© РИА Новости / Сергей Скрынников
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Ранее Минобороны России сообщило, что самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США был перехвачен Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его с соблюдением всех необходимых мер безопасности, не позволяя нарушить воздушное пространство России.

"Как подтвердило командование военно-морских сил США в Европе, российский Су-27 провел небезопасное сближение с американским EP-3 в международном воздушном пространстве, российский пилот приблизился на расстояние пяти футов (1,5 метра, – ред.) и пролетел непосредственно перед коридором EP-3", – сказала представитель госдепа Хезер Науэрт.

По ее словам, "американское воздушное судно действовало в соответствии с нормами международного права, тогда как российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международные нормы, в данном случае, соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года (INCSEA)".

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© РИА Новости / Фотохост-агентство
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"Мы призываем Россию прекратить подобные опасные действия, которые повышают риск просчетов, создают опасность для экипажа с обеих сторон и воздушных столкновений", – заявила Науэрт, отметив, что имевший место 29 января инцидент над Черным морем "является очередным примером того, как военные действия России пренебрегают международными нормами и соглашениями".

В российском военном ведомстве ранее сообщали, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik рассказал, зачем российский самолет сопровождал американское воздушное судно.

"Во-первых, важно, на каком расстоянии относительно наших границ и в каких условиях оказался самолет-разведчик. Во-вторых, как правило, наши самолеты подходят для идентификации и определения возможностей самолета – может, случилось что-то нештатное, и он идет к территории сопредельного государства, чтобы определиться самому, если он потерял ориентацию в пространстве. И наш самолет подходит с двумя целями: идентифицировать и при необходимости оказать помощь. Поэтому говорить о "перехвате" напрямую нельзя – перехват наши боевые суда осуществляют только в том случае, если самолет нарушает государственную границу и входит на территорию нашего государства. Это делается с угрозой применения оружия для самолета-нарушителя. В данном случае угрозы применения оружия не было. Всего-навсего провели идентификацию самолета. В мировой практике такие процедуры выполняются любым государством, которое заботится о своей безопасности", – отметил Владимир Попов.

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