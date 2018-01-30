РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог о желании европейцев отменить санкции: давить на Россию уже нечем

08:4530.01.2018
(обновлено: 10:13 30.01.2018)
010940
© AP Photo / Thierry CharlierЗдание парламента Бельгии в БрюсселеЗдание парламента Бельгии в Брюсселе
© AP Photo / Thierry Charlier
В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене санкций против России. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев предположил, с чем связано такое решение парламентариев.

В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии "Фламандский интерес" Филипп Девинтер.

"Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России", – цитирует Девинтера Sputnik International.

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вена против санкций – но Вашингтон и Брюссель главнее

Ранее парламентарий уже говорил о необходимости отмены антироссийских ограничений. "Они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы", – заявил Девинтер РИА Новости в прошлую среду. По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по его урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, с чем связаны действия бельгийских парламентариев.

"У европейской и североамериканской элиты есть ощущение, что отношения между Западом и Россией в данный момент ухудшить уже просто невозможно. Все возможности давления на Россию уже исчерпаны. Ну что еще можно? Перестать покупать российский газ и российскую нефть? Но тогда цены вырастут в три-четыре раза, будет коллапс. Никакого серьезного влияния на российскую экономику санкции не произвели, а идет быстрое замещение тех ниш, куда могли бы инвестировать европейские и североамериканские компании – их замещают Китай, стран Азии, БРИКС. А Европа теряет в перспективе серьезные доходы. В долгосрочной перспективе санкции играют негативную роль в большей степени для европейской экономики, чем для российской, потому что на выгодные проекты деньги найдутся – не из Европы, так с Востока. Так что такие заявления, конечно, символизируют то, что санкции себя изжили. Но политической воли для того, чтобы их отменить, на Западе пока нет", – полагает Андрей Суздальцев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена