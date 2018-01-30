Политолог о желании европейцев отменить санкции: давить на Россию уже нечем

В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене санкций против России. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев предположил, с чем связано такое решение парламентариев.

В парламент Бельгии внесли резолюцию о снятии экономических санкций с России, заявил лидер партии "Фламандский интерес" Филипп Девинтер.

"Мы внесли на рассмотрение палаты представителей федерального парламента Бельгии резолюцию, требующую от нашего правительства инициировать в Европейском совете отмену санкций ЕС против России", – цитирует Девинтера Sputnik International.

Ранее парламентарий уже говорил о необходимости отмены антироссийских ограничений. "Они не только идут вразрез с международным правом, но они также несправедливы и полностью контрпродуктивны для Европы", – заявил Девинтер РИА Новости в прошлую среду. По его словам, из-за санкционного режима бельгийские экспортеры ежегодно теряют 1,5 миллиарда евро.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических ограничительных мер в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по его урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил, с чем связаны действия бельгийских парламентариев.

"У европейской и североамериканской элиты есть ощущение, что отношения между Западом и Россией в данный момент ухудшить уже просто невозможно. Все возможности давления на Россию уже исчерпаны. Ну что еще можно? Перестать покупать российский газ и российскую нефть? Но тогда цены вырастут в три-четыре раза, будет коллапс. Никакого серьезного влияния на российскую экономику санкции не произвели, а идет быстрое замещение тех ниш, куда могли бы инвестировать европейские и североамериканские компании – их замещают Китай, стран Азии, БРИКС. А Европа теряет в перспективе серьезные доходы. В долгосрочной перспективе санкции играют негативную роль в большей степени для европейской экономики, чем для российской, потому что на выгодные проекты деньги найдутся – не из Европы, так с Востока. Так что такие заявления, конечно, символизируют то, что санкции себя изжили. Но политической воли для того, чтобы их отменить, на Западе пока нет", – полагает Андрей Суздальцев.

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