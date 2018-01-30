Мнение: с помощью темы КНДР США хотят казаться "ковбоем, решающим проблемы"

США обвинили РФ в нарушении резолюции Совбеза ООН по КНДР. Может ли Вашингтон надавить на Москву в этом вопросе, в эфире радио Sputnik предположил политолог Сергей Козлов.

Госдепартамент США в понедельник вновь обвинил Россию в нарушении резолюций СБ ООН в отношении КНДР и заявил по этому поводу, что "времени для отговорок" больше нет.

"Мы предупредили Россию о незаконной северокорейской торговле углем через ее (российские, – ред.) порты. Россия говорит, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не в состоянии обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Нет больше времени для отговорок", – написала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт в Twitter.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе утверждало, что Северная Корея якобы перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва соблюдает все международные правила.

Также сообщалось, что в таких перевозках могли участвовать и китайские суда. Как заявили в МИД КНР, они не имеют информации о том, что северокорейские и китайские суда могли участвовать в перевозке угля из КНДР в Россию.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов в эфире радио Sputnik предположил, что может последовать за бездоказательными заявлениями из США.

"Заявление Госдепа о том, что "времени для отговорок больше нет" не означает, что США предпримут какие-то активные действия в отношении России. Речь идет о дипломатической риторике, которая не так редко применяется в этой сфере. Поскольку проблема Северной Кореи для США и нынешней администрации достаточно важна, Госдеп пытался, пытается и будет пытаться при помощи таких дипломатических шагов, определенных угроз и словесных интервенций каким-то образом повлиять на политику России. Китаю предъявят "последнее китайское предупреждение". Но каких-то реальных шагов вслед за этими словами не последует. Нет у них реальных возможностей надавить на Россию и Китай", – полагает Сергей Козлов.

Он отмечает, что сами США, вместе с тем, не предлагают конструктивного решения северокорейской проблемы.

"По большому счету, никакого конструктива американская администрация не предлагает. Тема Северной Кореи для них является важной пропагандистской темой, которая позволяет продемонстрировать, что новая американская администрация – это "ковбой", который добивается своих решений, в том числе по таким центральным для мировой безопасности проблемам", – сказал Сергей Козлов.

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