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"Перегнули палку". Мнение об участии автопроизводителей в опытах над людьми

19:4829.01.2018
(обновлено: 19:50 29.01.2018)
13110
CC BY 2.5 / Steevven1 / Выхлопная трубаВыхлопная труба
CC BY 2.5 / Steevven1 /
Немецких автопроизводителей обвинили в поддержке опытов над людьми, сообщают СМИ. Эксперт Александр Камкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что претензии к ведущим автоконцернам часто связаны с политикой и конкурентной борьбой.

Немецкие компании заподозрили в поддержке опытов на людях, сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, тесты проводило "Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе" (EUGT). Эксперимент финансировали немецкие автоконцерны Volkswagen, Daimler и BMW.

В опубликованном в 2016 году докладе организации сообщается, что исследования проводились в Университетской клинике Аахена в 2012-2015 годах. Двадцать пять молодых и здоровых людей несколько часов вдыхали газ в различных концентрациях и после этого проходили обследования. Специалисты EUGT пришли к выводу, что нельзя установить влияние газа на организм.

Руководитель организации Томас Краус назвал результаты исследования ограниченными, так как их нельзя распространять на всех людей. К тому же двуокись азота — лишь одна из составляющих выхлопных газов. Концерн Daimler дистанцировался от исследования и жестко его осудил.

Несколько дней назад EUGT уже становилось объектом критики, когда в СМИ появились сообщения о том, что в США по заказу организации проводили эксперименты над обезьянами, которые вдыхали выхлопы.

Концерны Volkswagen, Daimler, BMW при участии Bosch основали лоббистскую группу EUGT в 2007 году. В середине прошлого года она перестала существовать.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин отметил, что претензии к ведущим автоконцернам часто связаны с политикой и конкурентной борьбой.

"В данном вопросе экология неотделима от политики. Это можно рассматривать и как конкуренцию на автомобильном рынке, потому что не секрет, что многие американские транснациональные корпорации — такие как Shell, ExxonMobil – активно инвестируют в инновационную деятельность по разработке альтернативных видов топлива. С другой стороны, немецкие концерны и не отрицают, что такие случаи были. EUGT, прекратившая существование в  2017 году, проводила такие испытания с целью доказать экологичность двигателя в контексте "дизельгейта", но там перегнули палку в попытке доказать свою правоту. Учитывая особую чувствительность европейцев к вопросам экологии, охраны животных и, тем более, к опытам над людьми (хотя это были добровольцы), такой скандал чреват репутационными издержками для крупнейших немецких автопроизводителей. А подобные "дизельгейты", "обезьяногейты", "человекогейты" становятся маленькими шажками на пути к технологической революции, лидерами которой являются транснациональные корпорации, штаб-квартиры которых расположены в США", — сказал Александр Камкин.

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Виталий Волков
Немцы и газовая камера ! Повторение истории .
21:32
29.01.2018
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