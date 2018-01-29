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Мнение: пока у Украины есть земли, есть шанс, что она продержится

19:0429.01.2018
(обновлено: 19:11 29.01.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречиПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украинский министр предупредил об угрозе дефолта без поддержки МВФ. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сотрудничество Киева с фондом продолжится, но в определенных рамках.

Прекращение сотрудничества с МВФ грозит Украине дефолтом, заявил в интервью изданию "Обозреватель" министр социальной политики страны Андрей Рева.

"Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", – сказал министр. 

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Yuri Gripas
Экономист о расчетах Киева на новый транш: МВФ просто так деньги не раздает
Рева выступил за то, чтобы Украина продолжала работать с фондом. "Правильный выход – проводить реформы и перекредитовываться, чтобы экономика не ощутила на себе бремя внешних выплат", – заявил он.

Девятнадцатого января замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб предупредил, что страна может прекратить сотрудничество с МВФ, если до июля не получит очередной транш. Позднее президент Петр Порошенко заверил, что Киев готов взаимодействовать с фондом. По его словам, Украина на 80% выполнила свои обязательства перед МВФ и ждет очередной денежный перевод до апреля.

В эфире радио Sputnik главный редактор интернет-издания "Политическая Россия" (Politrussia.ru), политический аналитик Руслан Осташко отметил, что заявление о возможном дефолте сделано в расчете на кредиторов.

"Скорее всего, до состояния дефолта Украину не доведут, потому что от этого пострадают непосредственно страны-кредиторы – кроме МВФ, кредиты давали страны ЕС. Сейчас самая выгодная тактика для кредиторов – это помогать Украине ровно до той степени, чтобы она могла выплачивать проценты по кредитам. Вот в этом, скорее всего, сотрудничество с МВФ будет продолжаться. Украинские же политики эти деньги будут пытаться использовать для своих внутренних целей, но им этого не будут давать делать. И, возможно, мы увидим воровство этих денег, которое уже наблюдается. Для того, чтобы этого не было, вводятся строгие ограничения на использование этих денежных средств. Скорее всего, дефолтом украинцы пугают. Им выгодно объявить дефолт и перестать быть кому-либо должным, но кредиторам это невыгодно. Рано или поздно Украина будет объявлена банкротом, но до этого времени западные кредиторы попытаются вытащить из Украины все, что можно. Сейчас они открыто говорят, что их интересует лес-кругляк и земли. Пока у Украины есть этот актив, есть шанс, что она продержится. Но больше брать с Украины будет уже нечего", – сказал Руслан Осташко.     

Участники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский аналитик: к экономике Украины МВФ имеет "слабенькое" отношение
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года Украине перечислили первый транш в 5 млрд долларов, а в августе того же года – второй – на 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах страна получила по одному траншу на 1 млрд долларов каждый.

Сотрудничество с МВФ особенно важно для Украины, поскольку в ближайшие три года страна должна выплатить более 16 млрд долларов по внешним долгам. В 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращение золотовалютных резервов.

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tvell
Не долго !!! содержать незалежную никто не обещал !!!
19:15
29.01.2018
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