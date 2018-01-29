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Политолог: США удобнее считать виновными исключительно "Силовые машины"

18:4929.01.2018
(обновлено: 18:50 29.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛенинградский Металлический завод ОАО Силовые машиныЛенинградский Металлический завод ОАО Силовые машины
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Концерн "Силовые машины", попавший под санкции, посчитал странным отсутствие у США претензий к Siemens из-за крымских турбин. Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Московский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мнение: даже Западу понятно — санкции из-за Украины не выдерживают критики
Российский концерн "Силовые машины" считает странным, что из-за крымских турбин под санкции США попали они, а претензий к Siemens нет, следует из официального заявления российской компании.

"Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет", – заявили "Силовые машины".

США 26 января опубликовали новые санкционные списки, в которые, в частности, попал концерн "Силовые машины" из-за поставок турбин в Крым. Российская компания в качестве миноритарного акционера с долей в 35% при мажоритарном акционере, компании Siemens (65%), входит в совместное предприятие "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ). В своем заявлении "Силовые машины" отмечают, что все руководство СТГТ номинировано компанией Siemens, и все решения, в том числе о заключении контрактов, принимаются представителями Siemens.

Siemens летом 2017 года заявил, что четыре его турбины были незаконно поставлены в Крым. Как отмечается в заявлении "Силовых машин", турбины СТГТ были переданы по контракту ОАО "ВО "Технопромэкспорт", но в дальнейшем, как выяснилось, в нарушение условий контракта эти агрегаты были доставлены в Крым. "Силовые машины" заявляют, что не имели никакого отношения к заключению этого контракта.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мнение о новых санкциях США: тактика давления на Россию меняется
Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" Siemens к структурам Ростеха – "ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" – о возврате турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Политолог, директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что немецкий концерн изначально попытался выставить себя в этой истории обманутой стороной, и США такая позиция вполне устроила.

"Как только турбины попали в Крым, был сделан вид, что Siemens вообще не знал о назначении этих турбин. Хотя все признали, что это достаточно сложно – не знать, для чего делаются турбины. Особенно учитывая, что они делаются обычно с довольно конкретными параметрами. В российском суде была попытка как-то оспорить эту сделку, вернуть турбины и прочее. Siemens это делал для того, чтобы показать, что де-факто они если были и не обмануты, то якобы введены в заблуждение российской стороной. Я думаю, американцы на данном этапе вполне себе удовлетворились таким объяснением и сочли, что им более удобно считать, что виновной является исключительно российская сторона", – сказал Алексей Панин.

По его мнению, российской компании теперь будет крайне сложно доказать, что США, включив ее в санкционный список, совершили ошибку.

"Что касается в целом включения или невключения какой-то конкретной российской компании в санкционные списки, то стоит отметить, что, в принципе, ошибки бывают. Можно вспомнить историю с одним из российских банков – "Экспобанком", который был включен в канадские санкционные списки и который никоим образом не имел отношения к политике. У этого банка ушло что-то порядка года на то, чтобы доказать, что они попали в списки по ошибке. Так что если "Силовые машины" действительно оказались в списке по ошибке, то им придется это долго доказывать. И надо понимать, что раз это американский список, то сделать это будет почти невозможно. Это та история, в которую значительно проще попасть, чем оттуда выйти", – сказал политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Тит Титов
Опять это бормотание перед американцами о своей невиновности.
Уже давно совершенно однозначно нам объявлена война. И вместо бормотания о невиновности нужны жёсткие ответные действия, как и принято на войне.
Хватит канючить и ждать милостей от врагов.
Россия обладает уникальными ресурсами и имеет все возможности быть ВЕЛИКОЙ державой, невзирая ни на врагов, ни на друзей.
Главное, обуздать аппетиты своих чиновников, олигархов и развернуть экономику на службу стране и народу.
19:38
29.01.2018
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barabashkg
Очень сложно все это оценивать с нашей информацией и её трактовки. То мы говорим, что у нас все алиби, это наши турбины, модернизированные на наших предприятиях. А теперь заявляем, а почему Сименс не виноват в этой истории? Это как назвать? Не надо было нарушать условия контрактов, а в данной ситуации вдруг Сименс должен нести ответственность за все. Мы не умеем работать нормально с поставщиками. Русское авось не везде проходит. Может что то не понимаю или информация противоречивая каждый раз.
19:02
29.01.2018
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