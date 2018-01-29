Эксперт об обмене Пакистана и США обвинениями: терпение пакистанцев лопнуло

Посол Пакистана в России Кази Халилулла заявил, что утверждения США об объеме помощи его стране на борьбу с терроризмом недостоверны. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в отношениях двух стран явно назревают проблемы.

Заявления США о многомиллиардной помощи Пакистану на противодействие терроризму недостоверны, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Кази Халилулла.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что за последние 15 лет Вашингтон выделил Пакистану более 33 млрд долларов, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. По словам американского лидера, "больше этого не будет".

Халилулла отметил, что "оскорбительные обвинения США" разочаровали жителей Пакистана и правительство. По его словам, эти высказывания абсолютно непонятны, поскольку "откровенно противоречат фактам".

Посол указал, что США проигнорировали огромные потери, которые понесло население страны, "борясь с терроризмом". По его словам, в Пакистане погибли 70 тысяч человек, включая 6,5 тысячи военных и сотрудников правоохранительных органов, а экономика страны потеряла более 120 млрд долларов.

"Претензии, связанные с миллиардами долларов в качестве помощи, также вводят в заблуждение", – подчеркнул Халилулла.

По его словам, около половины от общего объема этих средств – плата Пакистану, в частности, за то, что США используют наземные объекты и воздушные коридоры страны для операций в Афганистане.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в отношениях США и Пакистана явно назревают проблемы.

"Долгое время они (пакистанцы) молчали и ничего против заявлений США не высказывали, поскольку они считаются как бы союзниками в борьбе против международного терроризма. Однако когда США уже начали обвинять Пакистан в том, что тот покрывает террористов, то у пакистанцев терпение лопнуло. Американцы выдвигают абсурдные требования к Пакистану, а также заявляют о своих многомиллиардных инвестициях в эту страну. На самом деле они финансируют или свои собственные военные объекты, или те объекты, которые выполняют какие-то общие задачи. Но поскольку американцы любят делать мало, а говорить много – вот поэтому-то, видимо, терпение пакистанцев и лопнуло", – считает Араик Степанян.

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