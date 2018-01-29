"Фейковая независимость". Эксперт о допуске иностранных военных на Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.
В статусе прохождения документа на сайте Рады отмечается, что "закон возвращен с подписью президента".
Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.
Предлагается также в рамках учений Rapid Trident-2018 разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года.
Согласно закону, в 2018 году планируется также провести многонациональные учения "Светлая лавина – 2018", многонациональные учения "Чистое небо – 2018" и украино-румынские учения "Ривериан – 2018".
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что присутствие иностранных войск на Украине – это уже давно случившийся факт.
"Решение о допуске иностранных военных – это, скорее, констатация уже случившегося факта. Никто не скрывает, что, например, на Яворовском полигоне во Львовской области уже давно развернуты тренировочные базы. Фактически мы имеем дело с крахом суверенитета и с фейковой независимостью, которые оборачиваются внешним управлением и рано или поздно – интервенцией. То есть Порошенко не сделал ничего нового, он просто легитимизировал то, что уже имеет место быть по факту. Интервенция состоялась еще в 2014-2015 годах, когда были захвачены спецслужбы – в СБУ появились американские, эстонские и прочие западные специалисты, потом дело дошло до армии – в виде инструкторов, советников и наемников на Донбассе. А теперь это все легитимизируется, но де-факто существовало уже несколько лет", – сказал Семен Уралов.
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