"Фейковая независимость". Эксперт о допуске иностранных военных на Украину

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных на Украину. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов высказал мнение, что украинский лидер лишь легитимизирует то, что уже есть по факту.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Ранее Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в украино-американских учениях, в частности, Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018. Рада приняла документ 18 января.

В статусе прохождения документа на сайте Рады отмечается, что "закон возвращен с подписью президента".

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.

Предлагается также в рамках учений Rapid Trident-2018 разрешить допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года.

Согласно закону, в 2018 году планируется также провести многонациональные учения "Светлая лавина – 2018", многонациональные учения "Чистое небо – 2018" и украино-румынские учения "Ривериан – 2018".

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что присутствие иностранных войск на Украине – это уже давно случившийся факт.

"Решение о допуске иностранных военных – это, скорее, констатация уже случившегося факта. Никто не скрывает, что, например, на Яворовском полигоне во Львовской области уже давно развернуты тренировочные базы. Фактически мы имеем дело с крахом суверенитета и с фейковой независимостью, которые оборачиваются внешним управлением и рано или поздно – интервенцией. То есть Порошенко не сделал ничего нового, он просто легитимизировал то, что уже имеет место быть по факту. Интервенция состоялась еще в 2014-2015 годах, когда были захвачены спецслужбы – в СБУ появились американские, эстонские и прочие западные специалисты, потом дело дошло до армии – в виде инструкторов, советников и наемников на Донбассе. А теперь это все легитимизируется, но де-факто существовало уже несколько лет", – сказал Семен Уралов.

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