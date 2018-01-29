РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Глава Федерации керлинга России о решении IPC: спортсмены стали заложниками

16:3929.01.2018
(обновлено: 16:49 29.01.2018)
2315917
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссийские паралимпийцы. Архивное фотоРоссийские паралимпийцы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. Это решение в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) от членства в организации. При этом  российские паралимпийцы допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Паралимпийская сборная России во время церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Лондоне
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Журова: решение IPC по российским паралимпийцам – часть "гениального" плана
IPC в августе 2016 года отстранил российских спортсменов от летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. В декабре 2017 года IPC продлил отстранение ПКР, отметив, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению членства. 

В понедельник Международный паралимпийский комитет огласил решение по россиянам. IPC продлил отстранение ПКР, при этом российские паралимпийцы допущены до участия в Паралимпийских играх-2018 в статусе "нейтральный паралимпийский атлет" (NPA). Они будут состязаться в форме NPA, которая не имеет национальной идентификации, относящейся к России. 

Российские паралимпийцы выступят в пяти видах спорта – горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. IPC ожидает, что квалификационные критерии и условия для участия в Играх выполнят 30-35 спортсменов.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.

Решение IPC в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Федерации керлинга России (ФКР), член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.  

"Мы, конечно, надеялись, что наших паралимпийцев допустят, и считали, что они должны быть допущены без предварительных условий. Но был вариант и недопуска наших спортсменов вообще – мы знаем, что ПКР по-прежнему не восстановлен в своих правах. Хотя другой вопрос: при чем здесь спортсмены. Мы с вами прошли всю эту долгоиграющую историю с нашими спортсменами-олимпийцами. Я бы очень не хотел, чтобы примерно такая же ситуация была и по нашим паралимпийцам", – отметил Дмитрий Свищев. 

По его словам, Международный паралимпийский комитет в своих решениях руководствуется главным образом догадками, а не установленными фактами. 

"Мы с вами понимаем, что ни одного доказательства нет. Все это раздуто, все, к сожалению, политизировано. А страдают спортсмены, которые стали заложниками сложной международной ситуации", – сказал Дмитрий Свищев.

Он уверен, что у российских керлингистов-колясочников – очень высокие шансы на победу в Пхенчхане.

"У нас ребята очень мощные, талантливые – и уже заслуженные. Они являются чемпионами мира в своей дисциплине, призеры Паралимпийских игр. Команда по керлингу на колясках отобралась на Олимпиаду первой еще в прошлом году. Надеемся, не будет таких сюрпризов, как с нашими лидерами на Олимпийских играх", – отметил эксперт Дмитрий Свищев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Николаев
Вот споры, споры, споры уже какую неделю, ромашку устроили - ехать не ехать. Многие пишут что если не поехать то обязательно бойкот. Странно как то, почему бойкот ? Если заявить официально что мы бойкотируем то да, бойкот, а если спортсмен не согласен с чем то на этой олимпиаде и не ХОЧЕТ ехать то почему бойкот ? Просто отказался поехать и все, и спрашивается в этом случае за что санкции ? Прислали приглашение спортсмену, он вправе принять или отказаться, он отказывается, указав причину прямо - он не согласен с решением МОК в ограничениях нашых спортсменов, так как он едет не сам по себе а защищать честь страны и все.
А на такой олимпиаде действительно делать нечего. Пусть МОК всех поставит в равные условия, а то одним допинг можно а другим нельзя, принимаешь таблетки, ты болен - изволь получить инвалидность и выступай как паролимпиец, больному не место среди здоровых, а по поводу допинга паролимпийцев- ну какой допинг можно применить к человеку не имеющему ног или рук ? У него что запасные вырастать будут ? Да и для инвалидов во многом сама жизнь обеспечена только с принятием лекарств, а многие лекарства отнесены к допингам, вообще полный абсурд.
Так что я вполне согласен с депутатом Лебедевым - нечего нам там делать, а спортсмены пусть едут сами по себе, но только пусть потом поддержки ни в чем не просят у государства.
16:58
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена