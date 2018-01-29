Глава Федерации керлинга России о решении IPC: спортсмены стали заложниками

Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. Это решение в эфире радио Sputnik прокомментировал депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) от членства в организации. При этом российские паралимпийцы допущены до участия в зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане в нейтральном статусе, сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

IPC в августе 2016 года отстранил российских спортсменов от летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. В декабре 2017 года IPC продлил отстранение ПКР, отметив, что российская сторона не выполнила все пункты дорожной карты по восстановлению членства.

В понедельник Международный паралимпийский комитет огласил решение по россиянам. IPC продлил отстранение ПКР, при этом российские паралимпийцы допущены до участия в Паралимпийских играх-2018 в статусе "нейтральный паралимпийский атлет" (NPA). Они будут состязаться в форме NPA, которая не имеет национальной идентификации, относящейся к России.

Российские паралимпийцы выступят в пяти видах спорта – горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и керлинге на колясках. IPC ожидает, что квалификационные критерии и условия для участия в Играх выполнят 30-35 спортсменов.

Паралимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 18 марта.

Решение IPC в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Федерации керлинга России (ФКР), член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Мы, конечно, надеялись, что наших паралимпийцев допустят, и считали, что они должны быть допущены без предварительных условий. Но был вариант и недопуска наших спортсменов вообще – мы знаем, что ПКР по-прежнему не восстановлен в своих правах. Хотя другой вопрос: при чем здесь спортсмены. Мы с вами прошли всю эту долгоиграющую историю с нашими спортсменами-олимпийцами. Я бы очень не хотел, чтобы примерно такая же ситуация была и по нашим паралимпийцам", – отметил Дмитрий Свищев.

По его словам, Международный паралимпийский комитет в своих решениях руководствуется главным образом догадками, а не установленными фактами.

"Мы с вами понимаем, что ни одного доказательства нет. Все это раздуто, все, к сожалению, политизировано. А страдают спортсмены, которые стали заложниками сложной международной ситуации", – сказал Дмитрий Свищев.

Он уверен, что у российских керлингистов-колясочников – очень высокие шансы на победу в Пхенчхане.

"У нас ребята очень мощные, талантливые – и уже заслуженные. Они являются чемпионами мира в своей дисциплине, призеры Паралимпийских игр. Команда по керлингу на колясках отобралась на Олимпиаду первой еще в прошлом году. Надеемся, не будет таких сюрпризов, как с нашими лидерами на Олимпийских играх", – отметил эксперт Дмитрий Свищев.

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