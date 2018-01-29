Мнение: даже Западу понятно – санкции из-за Украины не выдерживают критики

Публикация в США "кремлевского доклада" ничего не означает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ничего, кроме очередного новостного повода, этот доклад не "породит".

Публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной, но Москва проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Сама публикация списка, она ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом", – сказал Песков.

"Нужно посмотреть и проанализировать, о чем будет идти речь, потому что сам по себе список ничего не означает", – добавил Песков, отвечая на вопрос о создании возможного зеркального списка российской стороной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа до конца января намерена представить конгрессу так называемый "кремлевский доклад" – список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти представителей бизнеса.

Документ будет представлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данный доклад носит сугубо политический характер.

"Исходя из той информации, которая может содержаться в этом докладе, конкретных мер не должно предполагаться. То есть это аналитический материал, но в котором, как ожидается, будут названы организации, лица. И конгрессмены далее уже могут принять на законодательном уровне какие-то ограничения, какие-то меры, которые, как они считают, могут повлиять на принятие каких-то решений в России, на российскую политику. Таким образом, документ, безусловно, будет носить сугубо политический характер", – сказал Александр Коньков.

По его мнению, "кремлевский доклад" станет лишь очередным новостным поводом, не более того.

"На самом деле все уже привыкли к санкциям, причем не только против России, но и в целом в мировой политике. Они стали уже повседневным явлением. Что касается России, то регулярно появляется информация о том, что кто-то где-то кого-то включил в новые списки, поэтому внутри России, в российской политической системе и в российском бизнесе есть уже понимание, что все это всерьез и надолго. И я думаю, что кроме очередного новостного повода, этот ожидающийся "кремлевский доклад" ничего нового не породит, и в отношении политического ограничения России на мировой арене ничего за собой не повлечет", – сказал политолог.

Он отметил, что в качестве обоснования санкций против России продолжает использоваться ситуация на Украине, однако даже на Западе уже понимают, что использование этой темы не выдерживает критики.

"Самое главное – уже всем даже на Западе очевидно, что вся эта антироссийская истерия, которая проводилась последние годы под знаком "убедить Россию, надавить на Россию, чтобы она стала более договороспособна по Украине", весь этот дискурс, вся эта тема уже не выдерживает никакой критики, все понимают, что к Украине, к Донбассу такого рода ограничительные меры никакого отношения не имеют", – заключил Александр Коньков.

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