РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: даже Западу понятно – санкции из-за Украины не выдерживают критики

16:2729.01.2018
(обновлено: 16:28 29.01.2018)
31569021
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережнаяМосковский Кремль и Кремлевская набережная
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Публикация в США "кремлевского доклада" ничего не означает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ничего, кроме очередного новостного повода, этот доклад не "породит".

Публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной, но Москва проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Сама публикация списка, она ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом", – сказал Песков.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Мнение о новых санкциях США: тактика давления на Россию меняется
"Нужно посмотреть и проанализировать, о чем будет идти речь, потому что сам по себе список ничего не означает", – добавил Песков, отвечая на вопрос о создании возможного зеркального списка российской стороной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа до конца января намерена представить конгрессу так называемый "кремлевский доклад" – список высокопоставленных российских чиновников и приближенных к власти представителей бизнеса.

Документ будет представлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что данный доклад носит сугубо политический характер.

"Исходя из той информации, которая может содержаться в этом докладе, конкретных мер не должно предполагаться. То есть это аналитический материал, но в котором, как ожидается, будут названы организации, лица. И конгрессмены далее уже могут принять на законодательном уровне какие-то ограничения, какие-то меры, которые, как они считают, могут повлиять на принятие каких-то решений в России, на российскую политику. Таким образом, документ, безусловно, будет носить сугубо политический характер", – сказал Александр Коньков.

По его мнению, "кремлевский доклад" станет лишь очередным новостным поводом, не более того. 

"На самом деле все уже привыкли к санкциям, причем не только против России, но и в целом в мировой политике. Они стали уже повседневным явлением. Что касается России, то регулярно появляется информация о том, что кто-то где-то кого-то включил в новые списки, поэтому внутри России, в российской политической системе и в российском бизнесе есть уже понимание, что все это всерьез и надолго. И я думаю, что кроме очередного новостного повода, этот ожидающийся "кремлевский доклад" ничего нового не породит, и в отношении политического ограничения России на мировой арене ничего за собой не повлечет", – сказал политолог.

Он отметил, что в качестве обоснования санкций против России продолжает использоваться ситуация на Украине, однако даже на Западе уже понимают, что использование этой темы не выдерживает критики.

"Самое главное – уже всем даже на Западе очевидно, что вся эта антироссийская истерия, которая проводилась последние годы под знаком "убедить Россию, надавить на Россию, чтобы она стала более договороспособна по Украине", весь этот дискурс, вся эта тема уже не выдерживает никакой критики, все понимают, что к Украине, к Донбассу такого рода ограничительные меры никакого отношения не имеют", – заключил Александр Коньков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Пров Агиценович Зак
А у нас есть закон о противодействии интересами России?
16:51
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена