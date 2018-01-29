Мнение: большинство жителей Украины вменяемы, но они подавлены и разобщены

Киевский журнал сравнил украинцев с "аквариумными рыбками", обвинив в инфантильности. Политолог Александр Дудчак не согласен с таким утверждением. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

На сайте журнала "Фокус" появилась статья о "глупости и инфантильности" украинского народа.

Свои рассуждения автор материала, журналист Милан Лелич начинает с опровержения тезиса о "мудрых украинцах", с которым перед выборами к избирателям обращаются местные политики. По словам Лелича, эта "мудрость" принимается как данность – граждане умны, терпеливы, а плохие политики якобы не дают им жить. На деле же украинцы раз за разом сами выбирают таких руководителей, поддаваясь на их манипуляции, считает журналист.

"С украинским народом это несложно – память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живет от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале и обещании, которое дал какой-то политик", — говорится в статье.

Кроме того, Лелич обвинил украинцев в инфантильности и неспособности приложить интеллектуальное усилие, чтобы лучше понимать происходящие события.

"Понимание происходящего в стране хотя бы на среднем, облегченном уровне у народа отсутствует. Обрывки новостей, слухов, сплетен, чьих-то заявлений по телевизору, постов из соцсетей формируют в голове совершенно чудовищную, фантасмагорическую картину окружающей действительности", – считает обозреватель журнала "Фокус".

Комментируя в эфире радио Sputnik публикацию, политолог Александр Дудчак не согласился с таким утверждением.

"Не стоит так говорить обо всех жителях Украины. Да, страна находится в очень тяжелом положении. Но немцев же не назовешь глупым народом, хотя они жили при Третьем рейхе, чилийцы тоже были много лет под контролем хунты. Многие страны переживали периоды диктатуры после вооруженных военных переворотов. В Украине произошел переворот, власть была захвачена. И сейчас мы слышим мнение об украинцах людей, которые либо поддерживают эту власть, либо критикуют ее, исходя из интересов тех сил, которые участвовали в Майдане. На Украине люди переживали достаточно серьезные сдвиги в сознании, и историческая память подводила многих. Но этот переворот произошел при колоссальном давлении внешних сил, которые готовили этот переворот и участвовали в нем. Колоссальные средства тратились на формирование общественного мнения или изображение общественного мнения – якобы так думает большинство. Поэтому не стоит под одну гребенку обвинять украинцев. Большая часть населения остается вменяемой, но она подавлена, разобщена", – сказал Александр Дудчак.

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