РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: большинство жителей Украины вменяемы, но они подавлены и разобщены

15:1529.01.2018
(обновлено: 15:18 29.01.2018)
47790
© AP Photo / Efrem LukatskyВ центре Киева, УкраинаВ центре Киева, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киевский журнал сравнил украинцев с "аквариумными рыбками", обвинив в инфантильности. Политолог Александр Дудчак не согласен с таким утверждением. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

На сайте журнала "Фокус"  появилась статья о "глупости и инфантильности" украинского народа.

Свои рассуждения автор материала, журналист Милан Лелич начинает с опровержения тезиса о "мудрых украинцах", с которым перед выборами к избирателям обращаются местные политики. По словам Лелича, эта "мудрость" принимается как данность – граждане умны, терпеливы, а плохие политики якобы не дают им жить. На деле же украинцы раз за разом сами выбирают таких руководителей, поддаваясь на их манипуляции, считает журналист.

Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня дипломатической службы
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Политик: слова Порошенко об "украинских оккупантах" – оговорка по Фрейду
"С украинским народом это несложно – память у него примерно такая же, как у аквариумных рыбок. Особенно это видно сейчас, когда любой информповод живет от силы два-три дня. Спустя месяц никто и не вспомнит об очередном скандале и обещании, которое дал какой-то политик", — говорится в статье.

Кроме того, Лелич обвинил украинцев в инфантильности и неспособности приложить интеллектуальное усилие, чтобы лучше понимать происходящие события.

"Понимание происходящего в стране хотя бы на среднем, облегченном уровне у народа отсутствует. Обрывки новостей, слухов, сплетен, чьих-то заявлений по телевизору, постов из соцсетей формируют в голове совершенно чудовищную, фантасмагорическую картину окружающей действительности", – считает обозреватель журнала "Фокус".

Комментируя в эфире радио Sputnik публикацию, политолог Александр Дудчак не согласился с таким утверждением.  

"Не стоит так говорить обо всех жителях Украины. Да, страна находится в очень тяжелом положении. Но немцев же не назовешь глупым народом, хотя они жили при Третьем рейхе, чилийцы тоже были много лет под контролем хунты. Многие страны переживали периоды диктатуры после вооруженных военных переворотов. В Украине произошел переворот, власть была захвачена. И сейчас мы слышим мнение об украинцах людей, которые либо поддерживают эту власть, либо критикуют ее, исходя из интересов тех сил, которые участвовали в Майдане. На Украине люди переживали достаточно серьезные сдвиги в сознании, и историческая память подводила многих. Но этот переворот произошел при колоссальном давлении внешних сил, которые готовили этот переворот и участвовали в нем. Колоссальные средства тратились на формирование общественного мнения или изображение общественного мнения – якобы так думает большинство. Поэтому не стоит под одну гребенку обвинять украинцев. Большая часть населения остается вменяемой, но она подавлена, разобщена", – сказал Александр Дудчак.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!     


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
s-milentich
да вот ни фига. народ заслуживает свое правительство. они же хотели кружевных трусиков и строем мыть сортиры в европе, вот и заслужили, то что получили.
16:11
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Сергей Малахов
Так же как и в России
16:49
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена