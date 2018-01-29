Наличие оружия у граждан не останавливает террористов, считает ветеран СВР

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку права американцев на владение оружием. Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков в эфире радио Sputnik поделился мнением о свободном ношении оружия гражданами.

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку права американских граждан на владение оружием, заявив, что это отвечает интересам безопасности.

"Я большой сторонник второй поправки (к конституции США – ред.), и считаю, что она служит интересам безопасности. Так много атак, когда оружие было только у плохих парней", – сказал он в интервью британскому тележурналисту Пирсу Моргану, приведя в качестве примера теракт в Париже 13 ноября 2015 года. Жертвами атак тогда стали более 130 человек.

При этом, убежден президент США, запрет на владение оружием не остановил бы преступников, страдающих психическими заболеваниями. Говоря о прошлогоднем теракте в Лас-Вегасе, он заявил, что у Стивена Пэддока, убившего 58 человек, если бы не было огнестрельного оружия, были бы бомбы.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 1 октября на концерте в Лас-Вегасе, он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы. Это стало самым массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия в новейшей истории США.

В эфире радио Sputnik ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков отметил, что разрешение на свободное ношение оружия неизбежно приводит к случаям его несанкционированного использования.

"Трампу необходима поддержка Национальной стрелковой ассоциации, в которую входят очень много граждан Соединенных Штатов. Но его заверения о том, что наличие оружия у граждан остановило бы террористов, к действительности не имеет никакого отношения. Жертв могло бы быть больше – началась бы паника, непонятно, кто террорист, а кто нет. Поэтому в большинстве стран Европы довольно строгие правила в отношении владения и, тем более, свободного ношения оружия. Все зависит от конкретной страны, от оперативной обстановки там. Но в любом случае разрешение на свободное ношение оружия неизбежно приведет к случаям его несанкционированного использования. А в некоторых случаях даже трудно разобраться: был ли теракт или случайное применение оружия в силу сложившихся обстоятельств – психического нездоровья владельца и тому подобного. А вот случаев предотвращения терактов, благодаря владельцам оружия, не было практически. Да, иногда в США предотвращают ограбления магазинов, например. Но это не предотвращение терактов", – сказал Лев Корольков.

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