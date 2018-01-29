Эксперт: найденный на Урале изумруд – уникальный камень

На Урале на руднике "дочки" "Ростеха" нашли крупнейший за 10 лет изумруд весом 1,6 килограмма. Гендиректор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин в эфире радио Sputnik прокомментировал находку.

Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике (ОП "Малышева", структурное подразделение АО "Калининградский янтарный комбинат", входит в ГК "Ростех"). По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.

"Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию", – приводятся в сообщении слова директора ОП "Малышева" Евгения Василевского.

Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает 4 миллиона рублей. Имя новому крупному изумруду пока не дали.

Месторождение в поселке имени Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Эдуард Уткин назвал изумруды таких размеров уникальными.

"Изумруды, в принципе, камни довольно редкие. В природе они встречаются гораздо реже, чем, например, алмазы или сапфиры. А крупные изумруды – это вообще уникальные камни. Исходя из того, что его оценивают где-то в 4 миллиона рублей, это крупный изумруд, видимо, довольно хорошего качества. Так что это еще раз подтверждает то, что намерения "Ростеха" освоить это месторождение Малышево, увеличить там добычу изумрудов, имеет под собой основания. И остается только пожелать им удачи", – сказал Эдуард Уткин.

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