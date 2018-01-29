Эксперт о трекерах-"шпионах": США за что боролись, на то и напоролись

Фитнес-приложение раскрыло координаты военных баз США, сообщили СМИ. Эту информацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперты обнаружили на карте приложения Strava военные базы нескольких стран, включая США. Передвижение солдат по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.

В ноябре прошлого года фитнес-приложение Strava, которое позволяет пользователям отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников, опубликовало карту с информацией о передвижениях владельцев миллионов устройств.

В Сети обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, в том числе в Ираке и Сирии. Там, в отдалении от населенных пунктов и других мест, где могут использоваться фитнес-трекеры, пользователи нашли цикличные маршруты, по которым, по-видимому, передвигаются военные патрули.

"Американская авиабаза построена в 2016 году недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ*", – поделился наблюдением Mr Ghostly.

"Вот посты вокруг Мосула (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)", – иронизирует Tobias Schneider.

Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно, российских и турецких военных в Сирии.

Представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что американское военное ведомство изучает ситуацию и в случае необходимости готово принять дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом.

Этот случай в эфире радио Sputnik прокомментировал коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

"Подобные программы, как сообщалось, уже использовали крупные торговые сети, которые хотят определить предпочтения клиента – куда он ходит, что он покупает и так далее. И если, придя в армию США, "продвинутые" военнослужащие продолжают пользоваться различными гаджетами – браслетами-трекерами, "умными" часами и тому подобным – то при помощи нехитрых манипуляций с программным обеспечением можно определить, где находятся солдаты. В том числе и во время боевых действий, если эти устройства будут при них. Поэтому информация может попасть в открытый доступ. Теперь, когда она вскрылась, получается, что американцы за что боролись, на то и напоролись. Они по всему миру распространяли эти технологии, а так как в армии у них достаточно много свобод, то теперь это выливается в то, что широкие массы общественности в курсе того, где находятся американские военнослужащие", – сказал Алексей Леонков.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!