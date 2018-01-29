Политолог: Киев снимет фильм о Петлюре? Интересно посмотреть на реакцию ЕС

На Украине снимут фильм о националисте Петлюре, сообщают местные СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что героизация подобных исторических персонажей не может не вызывать возмущения в любом демократическом обществе.

На Украине выпустят фильм о националисте Симоне Петлюре, сообщает "Укринформ" со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

Лента выйдет на экраны уже в нынешнем году. По словам чиновника, фильм позволит продвигать "патриотические настроения" в обществе.

"Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем", – сказал Розенко.

Симон Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики, главой Директории Украинской народной республики. Участвовал в боях против Красной армии. Петлюру убили в Париже 25 мая 1926 года в отместку за еврейские погромы на Украине, убийца был оправдан французским судом.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что героизация подобных исторических персонажей не может не вызывать возмущения в любом демократическом обществе.

"Напомню, что во время правления диктатора Симона Петлюры в погромах, по разным оценкам, погибли до ста тысяч евреев. Думаю, что Павел Розенко, заявляя о том, что фильм о Петлюре должен нести патриотическое начало, на самом деле хитрит, он прекрасно знает исторические факты. Учитывая, какая сегодня на Украине гуманитарная политика, можно предположить, что фильм о Петлюре будет развивать лишь националистические убеждения у украинской молодежи. Удивительно, что в государстве, которое стремится в Европейский союз и убеждает весь мир в том, что на своей территории строит демократическое общество, может выйти подобный фильм. Это не может не вызывать возмущения. Интересно будет посмотреть на то, как европейские структуры на все это отреагируют. В Европе прекрасно осознают, что Петлюра являлся известным антисемитом и националистом", – сказал Иван Мезюхо.

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