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Музыкальный критик: победа Даниила Трифонова на "Грэмми" – это справедливо

11:4329.01.2018
(обновлено: 11:44 29.01.2018)
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© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкПианист Даниил Трифонов выступает на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. ЧайковскогоПианист Даниил Трифонов выступает на гала-концерте лауреатов XIV Международного конкурса им. П.И. Чайковского
© РИА Новости / Александр Уткин
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Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду американской Академии звукозаписи "Грэмми" в категории "Лучшее инструментальное соло". Эту победу в эфире радио Sputnik прокомментировал музыкальный критик Денис Бояринов.

Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду американской Академии звукозаписи "Грэмми" в категории "Лучшее инструментальное соло", сообщили организаторы конкурса.

Объявление лауреатов 60-й, юбилейной "Грэмми" состоялось в воскресенье. В этом году церемония проходила в Нью-Йорке.

© Фото : предоставлено пресс-службой XIV Международного конкурса имени Чайковского
Даниил Трифонов стал лучшим пианистом на конкурсе Чайковского
Даниил Трифонов, которому в марте исполняется 27 лет – лауреат многочисленных конкурсов и премий. "Грэмми" он завоевал за альбом Transcendental. В этой категории на награду также претендовали американский пианист Мюррей Перайя, британец Стивен Иссерлис, шведский музыкант Мария Леттберг и немецкий скрипач Франк Петер Циммерман.

На премию "Грэмми" в категории "Лучший классический сольный альбом" посмертно номинировали российского оперного певца Дмитрия Хворостовского за диск "Свиридов: отчалившая Русь", записанный совместно с дирижером Константином Орбеляном. Победу одержала канадская оперная певица Барбара Ханниган.

В категории "Лучшая оперная запись" были представлены солисты Мариинского театра Андрей Серов и Владимир Феляуэр, а также Аида Гарифуллина за исполнение оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок" под управлением Валерия Гергиева, однако победу одержали исполнители оперы Берга "Воццек" под руководством австрийского дирижера Ганса Графа.

Лауреатов в области классической, джазовой, латиноамериканской музыки, а также в технических номинациях традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения "Грэмми".

Награду "Грэмми", считающуюся одной из самых престижных, учредила и вручает Академия звукозаписи США, более 13 тысяч членов которой голосовали за победителей в интернете. Претендовать на "Грэмми" могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Победу Даниила Трифонова в категории "Лучшее инструментальное соло" прокомментировал в эфире радио Sputnik музыкальный критик, шеф-редактор раздела "Современная музыка" интернет-издания Colta.ru Денис Бояринов. 

"Даниил Трифонов – один из наиболее ярких наших пианистов. Его слава началась в 2011 году, когда он с большим блеском выиграл конкурс Чайковского. В том же году он стал победителем конкурса Артура Рубинштейна в Тель-Авиве, а до этого выиграл конкурс Шопена в Варшаве – это три, можно сказать, главных музыкальных конкурса для молодых пианистов. После этого его карьера развивалась стремительно, он, конечно же, хорошо известен любителям классической музыки во всем мире, это яркая молодая звезда", – сказал Денис Бояринов. 

По его словам, награда Трифонову за альбом Transcendental – это справедливо.

"Этого можно было ожидать. С одной стороны, он не в первый  раз номинировался – в 2015 у него уже была номинация на "Грэмми", что само по себе является большим успехом для молодого музыканта. А его новый альбом Transcendental – это действительно сильная вещь, и эта победа очень справедлива и логична", – считает Денис Бояринов. 

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