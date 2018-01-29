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Эксперт прокомментировал выводы в США о превосходстве российских дронов

11:3329.01.2018
(обновлено: 11:36 29.01.2018)
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© Фото : пресс-служба Омского радиозавода имени А.С.ПоповаВойсковые испытания российских беспилотников стартовали под ТулойВойсковые испытания российских беспилотников стартовали под Тулой
© Фото : пресс-служба Омского радиозавода имени А.С.Попова
Россия обгоняет США в сфере разработок боевых роботов, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин рассказал о направлениях, по которым ведутся разработки беспилотников.

Россия начинает обгонять США в области беспилотных боевых систем, об этом говорится в статье американского эксперта Самуэля Бендетта, опубликованной в издании Defence One

Беспилотный летательный аппарат
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военный эксперт: высокоскоростной БПЛА – разработка, опережающая время
Как указывает автор статьи, Россия производит разведывательные беспилотники собственной разработки ("Элерон") или по лицензии ("Застава" и "Форпост"). Они, пишет эксперт, отличаются от американских аналогов меньшими габаритами, простотой и низкой ценой, благодаря чему их можно использовать без боязни потерять.

Кроме того, Россия сокращает отставание от США в области ударных беспилотников – летом был представлен БПЛА с большой продолжительностью полета "Орион", к 2020 году российская армия получит дроны от "МиГа" и "Сухого". К тому же, пишет эксперт, Минобороны России ведет переговоры о создании "роев беспилотников с искусственным интеллектом".

Говоря о наземных комплексах, Бендетт пишет, что Москва уже активно использует роботов для разминирования и разведки. Так, в Сирии успешно были применены роботы "Уран-6", "Скарабей" и "Сфера". Кроме того, отмечает эксперт, к принятию на вооружение готовятся тяжелые боевые роботы "Уран-9" и "Вихрь" и средние "Нерехта", "Платформа-М".

В то же время, пишет Бендетт, США "осторожничают" и только планируют развитие роботов для наземной поддержки. Эксперт уверен, что у американского военного руководства возникают сомнения касательно этичности использования машин, способных убивать.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт: российский БПЛА "Птеродактиль" "поднимет зрение" танкистам
В статье отмечается, что в целом российские технологии все еще отстают от западных по таким ключевым направлениям, как средства связи, микроэлектроника и высокотехнологичные комплексы управления. Однако Россия быстро сокращает разрыв, особенно в области автономных систем, и военному руководству США давно пора задуматься об этом, резюмирует эксперт.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал выводы американского эксперта.

"Это очень перспективный вид и вооружения, поскольку на беспилотниках могут устанавливаться ракеты и различные другие системы огня, и, естественно, они (беспилотники – ред.) служат целям проведения разведки, осмотра, фотографирования, ведения видеосъемки. То есть, повторюсь, это очень перспективная вещь, и Российской Федерации нужно заниматься очень активно по этим двум направлениям – ударно-боевым и информационно-разведывательным системам, и легкого, и тяжелого назначения. Я желаю Российской Федерации горячих побед и успехов на этом направлении", – сказал Владимир Козин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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