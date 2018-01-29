Мнение о новых санкциях США: тактика давления на Россию меняется

Власти США планируют представить "кремлевский доклад". Какова его цель, в эфире радио Sputnik предположил политолог Никита Данюк.

Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

Представление данного доклада осуществляется в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Президент Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года, доклад предполагает, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Готовит документ министерство финансов США, которое представит его конгрессу. В этом ему помогают национальная разведка и госдепартамент США.

Как ранее заявил посол США в России Джон Хантсман, публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

Бывший главный специалист США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление "кремлевского доклада" попыткой "припечатать к позорному столбу" российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы".

"Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует", – сказал Фрид, ранее занимавший пост помощника госсекретаря США по вопросам санкций, в интервью газете USA Today.

В свою очередь, американский политолог и журналист Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ "незаконными".

"Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций", – написал он в статье на портале Global Research

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк полагает, что появление новых санкций неудивительно. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

"Мы не удивляемся, Россия неоднократно говорила, что мы готовы к продолжению недружественных шагов со стороны США, потому что это вписывается в общую логику оказания давления на наше государство. Мы видим, что в 2011-2012 годах нашу страну пытались дестабилизировать, в том числе, с помощью всевозможных незаконных протестных акций. Глобальная цель заключалась в том, чтобы создать некий разрыв между обществом и государственной властью, посеять между ними недоверие. Ставка не оправдалась. И наши американские "друзья" сменили тактику и пытаются "работать" непосредственно с представителями российской элиты", – считает Никита Данюк.

Он разъяснил, как именно, по его мнению, поменялась эта тактика.

"Вполне возможно, основной удар придется на представителей крупного капитала. Это действительно удобный инструмент, чтобы оказать на них давление и заставить сделать выбор: либо поддержка государственного курса, либо они выбирают хорошие отношения с Западом, которые дают им гарантии сохранения капитала за рубежом. Этот выбор показателен, потому что может опровергнуть или подтвердить знаменитую поговорку о том, что капитал не имеет отечества", – сказал Никита Данюк.

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