Политолог: Крым не интересовал Киев, пока был в составе Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что регион навсегда вернулся в состав РФ. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik объяснил, почему сейчас республике в России уделяют большое внимание.

Крым стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает. Такое заявление в интервью крупнейшей в США некоммерческой новостной организации National Public Radio сделал глава республики Сергей Аксенов.

Как отметил Аксенов, регион навсегда вернулся в состав России. "Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно выдвигать какие-либо условия для достижения этой цели", – заявил он.

Аксенов также подчеркнул, что ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что сравнение Аксеновым политики российских и украинских властей в отношении Крыма обосновано.

"Сравнение хорошее и в эмоциональном плане, и в статистическом. Вот, действительно: что имеешь – не бережешь, а потерявши – плачешь. Крыму и в самом деле в России уделяется большое внимание и потому что регион вернулся, и потому что его нужно поднять до уровня других регионов РФ. А политика, проводимая президентами Украины в отношении своих регионов, была достаточно специфической. Несмотря на то, что Крым имел определенную автономию, он их тогда не так уж интересовал", – отметил Вячеслав Смирнов.

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