Политолог: Крым не интересовал Киев, пока был в составе Украины

Крым стал "неприступной крепостью", которой в военном плане ничто не угрожает. Такое заявление в интервью крупнейшей в США некоммерческой новостной организации National Public Radio сделал глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов также подчеркнул, что ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько уделяет российский лидер Владимир Путин.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что сравнение Аксеновым политики российских и украинских властей в отношении Крыма обосновано.
"Сравнение хорошее и в эмоциональном плане, и в статистическом. Вот, действительно: что имеешь – не бережешь, а потерявши – плачешь. Крыму и в самом деле в России уделяется большое внимание и потому что регион вернулся, и потому что его нужно поднять до уровня других регионов РФ. А политика, проводимая президентами Украины в отношении своих регионов, была достаточно специфической. Несмотря на то, что Крым имел определенную автономию, он их тогда не так уж интересовал", – отметил Вячеслав Смирнов.
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