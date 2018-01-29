"Опасная провокация". Мнение об идее Киева лишить РФ права вето в ООН

В Совете Федерации и Госдепе США прокомментировали возможность лишения России права вето в Совете Безопасности ООН. Подобная процедура абсолютно невозможна, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кто хочет лишить Россию права вето в Совбезе ООН

"Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", – написал сенатор на своей странице в Twitter

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер ранее заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Волкер подчеркнул, что важно "общаться с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", – отметил спецпредставитель Госдепа.

Ранее о необходимости лишить Россию права вето неоднократно заявляли в Киеве. В частности, подобные высказывания делал глава МИД Украины Павел Климкин. Он также называл постоянное членство России в Совбезе "фундаментальной проблемой".

Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию Совета Безопасности.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление главы МИД Украины в эфире радио Sputnik.

"Россия как страна-правопреемница СССР является основателем ООН и с первых дней существования Совета Безопасности является его постоянным членом. Для того чтобы лишить Россию права вето в Совбезе, которое определено уставом ООН, необходимо изменить этот устав. Для того чтобы изменить устав, необходим консенсус пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Даже если представить, что такую процедуру кто-то инициирует, невозможно представить, что консенсус будет достигнут. Любая из стран воспримет лишение России права вето как прецедент. Я уверен, что никто не согласится в период такого хрупкого мира разрушать основы международной безопасности, за которые отвечает Совбез", – полагает Игорь Шатров.

В то же время он отметил, что есть страны, которым такие провокации кажутся выгодными.

"Понятно, что провокации со стороны таких стран как Украина и направлены на разрушение этих основ, чтобы попробовать в этой мутной воде хаоса "поймать свою рыбку". Это не просто бесперспективно и безосновательно, но еще и очень опасно. ООН – это основной международный институт, а Совбез – основной гарант мира, невозможности возникновения мировой войны, с этой целью он и был создан. Поэтому я думаю, что провокации могут продолжаться, но это все очень нереалистично. Такого рода организации просто так по мановению волшебной палочки из-за желания одной страны не ликвидируются и не создаются. Поэтому я думаю, что фантазии Климкина остаются только фантазиями", – отметил Игорь Шатров.

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