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"Опасная провокация". Мнение об идее Киева лишить РФ права вето в ООН

08:5729.01.2018
(обновлено: 10:38 29.01.2018)
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© РИА Новости / Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-ЙоркЗал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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В Совете Федерации и Госдепе США прокомментировали возможность лишения России права вето в Совете Безопасности ООН. Подобная процедура абсолютно невозможна, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, кто хочет лишить Россию права вето в Совбезе ООН

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© Фото : Украинский институт национальной памяти
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"Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", – написал сенатор на своей странице в Twitter.

Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер ранее заявил, что Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", – сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Волкер подчеркнул, что важно "общаться с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", – отметил спецпредставитель Госдепа.

Ранее о необходимости лишить Россию права вето неоднократно заявляли в Киеве. В частности, подобные высказывания делал глава МИД Украины Павел Климкин. Он также называл постоянное членство России в Совбезе "фундаментальной проблемой". 

Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

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© РИА Новости / Игорь Михалев
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Сейчас все постоянные члены Совбеза ООН – Россия, США, Китай, Франция и Великобритания – обладают правом вето, который дает возможность блокировать любую резолюцию Совета Безопасности.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление главы МИД Украины в эфире радио Sputnik. 

"Россия как страна-правопреемница СССР является основателем ООН и с первых дней существования Совета Безопасности является его постоянным членом. Для того чтобы лишить Россию права вето в Совбезе, которое определено уставом ООН, необходимо изменить этот устав. Для того чтобы изменить устав, необходим консенсус пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Даже если представить, что такую процедуру кто-то инициирует, невозможно представить, что консенсус будет достигнут. Любая из стран воспримет лишение России права вето как прецедент. Я уверен, что никто не согласится в период такого хрупкого мира разрушать основы международной безопасности, за которые отвечает Совбез", – полагает Игорь Шатров.

В то же время он отметил, что есть страны, которым такие провокации кажутся выгодными.

"Понятно, что провокации со стороны таких стран как Украина и направлены на разрушение этих основ, чтобы попробовать в этой мутной воде хаоса "поймать свою рыбку". Это не просто бесперспективно и безосновательно, но еще и очень опасно. ООН – это основной международный институт, а Совбез – основной гарант мира, невозможности возникновения мировой войны, с этой целью он и был создан. Поэтому я думаю, что провокации могут продолжаться, но это все очень нереалистично. Такого рода организации просто так по мановению волшебной палочки из-за желания одной страны не ликвидируются и не создаются. Поэтому я думаю, что фантазии Климкина остаются только фантазиями", – отметил Игорь Шатров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!  


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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
barabashkg
Украина , не способная что либо сделать для нормализации ситуации внутри страны, будет прыгать из штанов, поливая грязью кого либо. Убери Россию как раздражитель для них, они возьмутся за следующего. Они никогда не смогут жить с соседями мирно. Кто сам ни на что не способен, тот живет на обливании грязью другого. Это закон, который родился для Украины. Жаль.
09:13
29.01.2018
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