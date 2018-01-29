Мнение: голосуя за Ниинисте, Финляндия голосовала за нейтралитет

Саули Ниинисте победил на выборах президента Финляндии. Политолог Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил, что в нем нравится избирателям.

Действующий президент Финляндии Саули Ниинисте победил на выборах главы государства, набрав 62,7% голосов избирателей после проверки 100% бюллетеней, сообщил в воскресенье минюст страны.

"Саули Ниинисте набирает 62,7% голосов, другие кандидаты – менее 15%", – говорится в сообщении.

"Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила. Прислушиваться к иному. Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит", – отметил Ниинисте в обращении к своим сторонникам.

Ранее действующий глава государства после объявления предварительных итогов голосования заявил, что доверие избирателей и их призывы не останутся без ответа. Он отметил, что тронут тем, какую поддержку ему оказали граждане Финляндии, и выразил им благодарность.

Окончательные официальные итоги выборов президента будут обнародованы Минюстом во вторник, 30 января.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил, о чем говорит очередная победа Ниинисте.

"Мне кажется, нынешний президент наиболее ярко выражает международный финляндский менталитет в том плане, что Финляндия стремится вести разновекторную политику, поддерживает отношения и с соседями (я имею в виду сбалансированную, понятную политику на российском направлении), и в то же время не ослабляет связей в ЕС. Я думаю, что те результаты, с которыми победил нынешний президент, говорят о том, что большинство избирателей проголосовали за продолжение проведения политики нейтралитета. Это показывает, что попытки сдвинуть Финляндию в сторону НАТО не удаются и слава Богу. Я думаю, что население заинтересовано в продолжении такой политики, в поддержании добрососедства с Россией и в целом политики сбалансированной и направленной на поддержание стабильности в регионе", – сказал Владимир Оленченко.

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