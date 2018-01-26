Мнение: причина нового расширения санкций против РФ – все та же русофобия

США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. Новые меры, обнародованные Минфином США, в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор Александр Гусев.

США расширили санкции против России из-за ситуации на Украине. В черный список внесли 21 гражданина России и Украины (в основном из самопровозглашенных ЛНР и ДНР), а также девять компаний, следует из документа, опубликованного американским Минфином.

Среди них заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, десять министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также глава Севастополя Дмитрий Овсянников.Из компаний в список попали дочерние структуры "Сургутнефтегаза", в том числе Киришский НПЗ и "Сургутнефтегазбанк", а также "Силовые машины" и "Технопромэкспорт". Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены.

Как заявляет Минфин США, сегодняшнее решение являются частью его обязательств "по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения их обязательств в рамках Минских соглашений".

Страны Запада ввели антироссийские санкции в 2014 году, после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, а затем неоднократно продлевали и усиливали их. В ответ Москва ввела свои ограничительные меры и взяла курс на импортозамещение. При этом российские власти не раз заявляли, что на всякое усиление санкций последует адекватный ответ.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал новый пакет санкций США против Российской Федерации.

"Давление на Россию не ослабевает, США стремятся, как они это видят, ослабить нашу страну экономически… На ту же цель, кстати, направлена и инициируемая Соединенными Штатами новая гонка вооружений. Совершенно не случайно США заявили недавно о том, что ими разработан целый комплекс более высокоточных ракет, в том числе несущих ядерный заряд. Все это говорит о том, что давление будет продолжаться, санкции будут сохраняться, во всяком случае, в обозримом будущем. Что, впрочем, и понятно, учитывая те позиции, которые сохраняют в вашингтонском истеблишменте, особенно в конгрессе, деятели, традиционно выступающие все с тех же позиций русофобии", – считает Александр Гусев.

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