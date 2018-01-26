"Красочно и пугающе". Политолог об обвинении РФ в перевозках угля из КНДР

СМИ сообщили о якобы имевших место поставках угля из КНДР в Японию и Южную Корею через территорию РФ. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная информация – в русле американской пропаганды против Москвы и Пхеньяна.

Россия соблюдает все международные санкции против КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе сообщило, что Северная Корея переправляла уголь в Южную Корею и Японию через Россию – вероятно, в нарушение санкций ООН.

"Не слушайте неназванные источники в разведкругах. Нет, мы не собираемся проверять. Мы не слышим никаких официальных заявлений на этот счет. Россия – ответственный член международного сообщества, который выполняет международные правила", – подчеркнул Дмитрий Песков.

Сообщения Reuters прокомментировали и в Госдуме. Как заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев, поставки угля из КНДР в Японию и Южную Корею через территорию России были бы нерентабельны.

"Это нереально. Во-первых, мы не будем это делать в ущерб собственной экономике и закончили уже давно играть в эти игры. А во-вторых, с точки зрения логистики, этот уголь был бы какой-то бриллиантовый", – заявил депутат.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная информация – в русле американской пропаганды против России и КНДР.

"Обвинения против России, которые не подтверждены никакими аргументами и фактами, рассчитаны на ту массу обывателей в западном мире, для которых образ врага нужно постоянно поддерживать. Главная сторона, которая выиграет от раздувания конфликта вокруг КНДР – это США. Россия для них сейчас – основной враг, КНДР – враг поменьше, и если их связать в единую "ось мирового зла", то это тот шанс, который Америка с удовольствием использует. И факты здесь американской пропаганде не нужны, главное – это "красочное", пугающее заявление. Мне кажется, что здесь действовали по принципу: чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", – сказал Николай Шлямин.

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