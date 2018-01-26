Мнение: Эстония слишком боится, чтобы исполнить совет ПАСЕ по негражданам

ПАСЕ посоветовала Эстонии сократить число неграждан. В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько высказал мнение о том, что заставило ассамблею дать такие рекомендации.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в Страсбурге рекомендовала Эстонии сократить число лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба парламента балтийской республики.

По словам главы эстонской делегации и вице-президента ПАСЕ Марианне Микко, стране было рекомендовано присоединиться к Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

В ответ представитель эстонской делегации Райво Аэг высказал мнение, что Эстония до сих пор не сделала этого, поскольку русский язык не является в стране языком меньшинства и якобы не находится под угрозой.

"Законодательство Эстонии обеспечивает русскому языку более широкие возможности использования, чем предусмотрено в хартии", – отметил Аэг. Он добавил, что в Эстонии следует скорее решить вопрос о том, как большей части русскоязычной общины овладеть государственным языком и успешнее интегрироваться в эстонское общество.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение о том, что заставило ПАСЕ дать такие рекомендации Эстонии.

"Возможно, это очень сильный диссонанс между тем, что декларируют европейские политики в качестве идеалов своего государственного и политического устройства, и тем, что на самом деле имеет место быть в странах Балтии, таких как Эстония и Латвия, где значительная часть населения, которая проживает там постоянно, является негражданами, то есть фактически дискриминируется. А возможно, это реакция на постоянные заявления со стороны России и тех немногочисленных представителей русского сообщества, которым удалось каким-то образом достучаться до европейских политиков", – сказал Богдан Безпалько.

Вместе с тем он выразил сомнение в том, что эти рекомендации будут выполнены эстонскими политиками.

"Судя по ответным заявлениям, эстонские политики не собираются эти рекомендации выполнять и прислушиваться к ним. Думаю, что политики ПАСЕ требовали предоставления прав гражданства, эстонских паспортов той части эстонского общества, которая сейчас дискриминируется и не имеет гражданских прав, то есть, по большому счету, русским. Но поскольку эстонские политики очень боятся голосов этих "новых граждан", их влияния на выборах, политиков, которых они могут выдвинуть из своей среды, то я не сомневаюсь в том, что эти рекомендации просто останутся неуслышанными", – отметил политолог.

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