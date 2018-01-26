Политолог об украинском списке офшоров: манера Киева – делать все исподволь

Премьер Эстонии потребовал от Киева удалить его страну из списка офшоров. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко отметил, что украинская сторона, расширяя этот список, даже не сочла нужным сообщить об этом эстонским властям.

Эстонский премьер-министр Юри Ратас потребовал от властей Украины немедленно удалить его страну из списка офшорных зон. По его словам, Эстония попала туда по ошибке, сообщает пресс-служба эстонского правительства.

"Внесение Эстонии в список так называемых налоговых гаваней является досадной ошибкой, которая должна быть исправлена как можно быстрее", – заявил Ратас в телефонном разговоре с премьером Украины Владимиром Гройсманом и при личной встрече с министром финансов Александром Данилюком в швейцарском Давосе.

Премьер отметил, что ни одна другая страна мира не считает Эстонию офшором.

Ранее эстонские СМИ сообщили, что правительство Украины 27 декабря 2017 года приняло решение о включении в украинский список офшорных зон 22 новых стран, в том числе Эстонии и Латвии.

Как отметил в эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, в Киеве при этом не сочли нужным поставить в известность власти балтийских республик.

"Выяснилось это случайно. Один из эстонских бизнесменов, который ведет дела на Украине, хотел перевести деньги и товары, но с него взыскали дополнительные суммы – по украинским законам, если страна находится в офшоре, то там до 30% взымается со стоимости. Соответственно бизнесмен стал все выяснять, и оказалось, что Украина внесла Эстонию в список офшоров. Эстонские власти предъявляют претензии украинским властям, что те их не поставили об этом в известность официально. Несмотря на все заверения о хороших отношениях со странами Прибалтики, они, тем не менее, не уведомили эстонские власти о том, что внесли эту страну в список офшоров. Это лишний раз характеризует методы и приемы деятельности нынешних киевских властей. Эта манера делать все исподволь, не придерживаться этики международных отношений налицо", – сказал Владимир Оленченко.

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