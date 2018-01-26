Эксперт назвал цели заявления Лондона об "угрожающей тысячам жизней России"

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Россия угрожает "тысячам и тысячам" жизней британцев. Эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik подчеркнул, что РФ не собирается ни на кого нападать, и Запад это знает.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в интервью газете The Telegraph , что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей".

По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".

"Они будут думать: "Как бы побольнее сделать Великобритании?" Навредить ее экономике, разрушить инфраструктуру, тем самым приведя к тысячам и тысячам смертей, спровоцировать полный хаос внутри страны", – заявил Уильямсон.

В частности, он считает, что целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, связывающие королевство с континентом.

"Это реальная угроза, с которой, я уверен, страна сейчас сталкивается", – добавил министр.

The Telegraph отмечает, что заявление Уильямсона пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики, в рамках которого министерство обороны Британии попытается сэкономить больше денег, чтобы предотвратить сокращение Вооруженных сил.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что британцы прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, но Лондону надо обосновать необходимость увеличения военного бюджета.

"В настоящее время в Британии очень активно обсуждается вопрос об увеличении военного бюджета, и, конечно же, для этого должны быть какие-то поводы, какие-то причины. И так уж сложился консенсус среди стран Запада, натовских стран, что основным противником обязательно именуют Россию. А то, что у России нет намерения на кого-либо нападать, это никого на самом деле не волнует. Все, в принципе, хорошо понимают, что у России таких намерений нет. Но это является достаточным аргументом для того, чтобы увеличить военный бюджет", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако, по его мнению, подобные заявления имеют не только внутренние причины.

"С другой стороны, объяснять подобные слова британских высокопоставленных чиновников сугубо внутренними причинами было бы, наверное, не до конца правильным. Мы часто удивляемся и пытаемся найти причины – зачем идет наращивание вооружений. Объяснять это просто интересами корпораций-производителей – лишь отчасти правильно. Дело в том, что мы не воспринимаем ту же Великобританию, другие европейские страны, да и даже США в качестве своего противника, мы рассчитываем на то, что нам удастся сохранить мир. Но не стоит быть уверенными, что симметричная логика действует с той стороны. Если эти страны воспринимают Россию как "врага", то они, собственно, и позиционируют Россию как страну, якобы угрожающую им", – отметил эксперт.

По его словам, именно страны Запада, а не РФ нацелены на конфронтацию.

"Фактически я бы говорил о другом – о том, что именно эти страны собираются угрожать России. Именно поэтому и используется такая риторика. Здесь мы просто должны хорошо понимать, что они считают Россию "врагом" не потому, что они считают ее агрессивной и готовой напасть, а просто потому, что они считают Россию "врагом". И вполне возможно, что эти страны готовятся к конфронтации", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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