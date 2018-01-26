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Эксперт назвал цели заявления Лондона об "угрожающей тысячам жизней России"

13:4326.01.2018
(обновлено: 14:03 26.01.2018)
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© 2018 Associated Press PA/Rick FindlerГлава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с Джеймсом Мэттисом в ЛондонеГлава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время встречи с Джеймсом Мэттисом в Лондоне
© 2018 Associated Press PA/Rick Findler
Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Россия угрожает "тысячам и тысячам" жизней британцев. Эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik подчеркнул, что РФ не собирается ни на кого нападать, и Запад это знает.

Погрузка боевой техники и военнослужащих России и Индии на борт корабля Адмирал Невельской в рамках международных российско-индийских учений Индра - 2017 во Владивостоке. 26 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мнение: армия России превосходит все армии мира в важнейшем показателе
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в интервью газете The Telegraph, что атака России на британскую инфраструктуру может привести "к тысячам и тысячам смертей".

По его словам, Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые любая другая страна сочла бы "абсолютно неприемлемыми".

"Они будут думать: "Как бы побольнее сделать Великобритании?" Навредить ее экономике, разрушить инфраструктуру, тем самым приведя к тысячам и тысячам смертей, спровоцировать полный хаос внутри страны", – заявил Уильямсон.

В частности, он считает, что целью России могут стать линии электропередач и газопроводы, связывающие королевство с континентом.

"Это реальная угроза, с которой, я уверен, страна сейчас сталкивается", – добавил министр.

Британские полицейские и военные у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis
Политолог: британцы не принимают заявлений о "враждебных действиях" РФ
The Telegraph отмечает, что заявление Уильямсона пришлось на начало пятимесячного пересмотра оборонной политики, в рамках которого министерство обороны Британии попытается сэкономить больше денег, чтобы предотвратить сокращение Вооруженных сил.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что британцы прекрасно понимают, что Россия не собирается ни на кого нападать, но Лондону надо обосновать необходимость увеличения военного бюджета.

"В настоящее время в Британии очень активно обсуждается вопрос об увеличении военного бюджета, и, конечно же, для этого должны быть какие-то поводы, какие-то причины. И так уж сложился консенсус среди стран Запада, натовских стран, что основным противником обязательно именуют Россию. А то, что у России нет намерения на кого-либо нападать, это никого на самом деле не волнует. Все, в принципе, хорошо понимают, что у России таких намерений нет. Но это является достаточным аргументом для того, чтобы увеличить военный бюджет", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Однако, по его мнению, подобные заявления имеют не только внутренние причины.

"С другой стороны, объяснять подобные слова британских высокопоставленных чиновников сугубо внутренними причинами было бы, наверное, не до конца правильным. Мы часто удивляемся и пытаемся найти причины – зачем идет наращивание вооружений. Объяснять это просто интересами корпораций-производителей – лишь отчасти правильно. Дело в том, что мы не воспринимаем ту же Великобританию, другие европейские страны, да и даже США в качестве своего противника, мы рассчитываем на то, что нам удастся сохранить мир. Но не стоит быть уверенными, что симметричная логика действует с той стороны. Если эти страны воспринимают Россию как "врага", то они, собственно, и позиционируют Россию как страну, якобы угрожающую им", – отметил эксперт.

По его словам, именно страны Запада, а не РФ нацелены на конфронтацию.

"Фактически я бы говорил о другом – о том, что именно эти страны собираются угрожать России. Именно поэтому и используется такая риторика. Здесь мы просто должны хорошо понимать, что они считают Россию "врагом" не потому, что они считают ее агрессивной и готовой напасть, а просто потому, что они считают Россию "врагом". И вполне возможно, что эти страны готовятся к конфронтации", – заключил Дмитрий Офицеров-Бельский.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Чернышёв
Интересно, если бы министр здравоохранения, например, заявил, что Великобритании грозит эпидемия чумы, которая угрожает тысячам и тысячам британцев, что абсурдно, но тем не менее более реально чем нападение России, ( по крайней мере были прецеденты), привело бы это к увеличению доли бюджета на здравоохранение, или таки к увольнению министра-юмориста :)
15:01
26.01.2018
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mg623
Как верный вассал мирового гопника англосаксы заслужили бы такую участь. В данном же случае это элемент информационной войны. Плохие игры: по итогам ядерной войны полтора выживших английских обывателя сидя глубоко под землёй случайно узнают что это была мистификация СШП, Россия ни на кого нападать не собиралась, им замылили мозг, Европы больше нет... Подождите, а как же... а нам же говорили... а все!
14:59
26.01.2018
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