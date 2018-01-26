Мнение: украинская коррупция даже самым продвинутым роботам "не по зубам"

Человекоподобный робот София "завис" в Украинском доме в Давосе после вопроса о коррупции на Украине. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает этот казус весьма показательным. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

В работе человекоподобного робота-женщины Софии произошел сбой после вопроса о коррупции на Украине, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

По ее словам, это случилось в Украинском доме в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум.

"У самого продвинутого робота в мире Софии после вопроса "Что делать с коррупцией на Украине?" сломался скрипт и подвис процессор", – написала депутат на странице в Facebook

До этого София участвовала в деловом завтраке в Давосе, где глава Сбербанка Герман Греф побеседовал с ней на тему искусственного интеллекта. София пошутила насчет распространенных стереотипов о роботах, а также согласилась покататься с Грефом на лыжах.

Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Робот спроектирован таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними.

Сообщение о казусе, имевшем место в Украинском доме, прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Слово "коррупция" стало национальным брендом Украины. А в том, что касается робототехники и IT-технологий – это слово-вирус, позволяющее вывести из строя аппарат, не способный охватить и понять своим "мозгом" эту вселенную украинского бытия. Как известно, роботы логичны, но не разумны, им неведомы чувства, страх и желание воровать деньги у самих себя. Ведь если говорить открыто, то украинские чиновники вынимают деньги из бюджетного кармана, чтобы положить в свой. А так как оба кошелька напрямую относятся к государству, то этот замкнутый цикл даже самому продвинутому роботу "не по зубам" – вот и "зависают" чудеса иностранной мысли при фразе "украинская коррупция"", – отметил Руслан Бальбек.

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