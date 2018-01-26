Эксперт о западном оружии у боевиков в Сирии: за всем стоят конкретные силы

В районе Эт-Танфа в Сирии уничтожены пять боевиков, у которых было обнаружено европейское вооружение. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что уже никто особо не скрывает, что Запад оказывает помощь террористам.

Бойцы сирийской армии нашли у террористов, уничтоженных в районе Эт-Танфа, современную аппаратуру РЭБ европейского производства. Речь идет о базовой радиостанции и устройстве для постановки помех, сообщил Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Накануне военные во время патрулирования наткнулись на колонну из трех джипов, оснащенных тяжелыми пулеметами. Два автомобиля и пятерых боевиков уничтожили, одной машине удалось скрыться.

Помимо европейской техники, в джипах обнаружили большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и экстремистскую литературу.

Также в машинах нашли флаги и эмблемы группировки "Силы шахида Ахмада Аль-Абду", "боевики которой проходят подготовку в тренировочном лагере у Эт-Танфа под руководством инструкторов сил специальных операций США в качестве формируемой ими "новой сирийской армии", говорится в заявлении.

В конце декабря прошлого года начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов заявил, что американские военные под видом "новой сирийской армии" обучают экстремистов на базе в Эт-Танфе. "По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся", – отметил он.

Кроме того, в центре по примирению враждующих сторон рассказали, что скоро ожидается прорыв террористов из контролируемой США зоны Эт-Танф на север и северо-восток. Специалисты ссылаются на свидетельства сирийских беженцев, которым удалось покинуть эту зону.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik рассказал, какие цели преследуют оставшиеся в Сирии террористы.

"В настоящее время, с учетом того, что основные задачи по разгрому группировки ИГИЛ* в Сирии выполнены сирийской армией при поддержке ВКС России, идет активная разведывательная и диверсионная деятельность так называемой сирийской оппозиции. При этом на самом деле это открытые или скрытые террористические группировки, которые продолжают дело ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* и имеют своей главной целью дестабилизацию существующего режима в Сирии, срыв мирных переговоров и, по возможности, проведение различных диверсионных актов", – сказал Владимир Богатырев.

И все это происходит, по его мнению, не без помощи со стороны Запада.

"Естественно, эти силы, причем это никто не скрывает, обеспечиваются США, их поддерживают и помогают ряд арабских государств, и, несомненно, оружие поставляется из некоторых европейских стран. Делают ли это специальные службы, государственные структуры, или это делают при их попустительстве, "закрытых глазах" и неофициальном патронате какие-то частные структуры – это уже дело другое. Важно, что создаются условия и возможности для продолжения деятельности террористических группировок на территории Сирии. Целей две: дестабилизация обстановки – это, во-первых, и во-вторых – в конечном счете, попытка расколоть Сирию на различные анклавы. За всем этим стоят конкретные силы, зарабатывающие на нефти и других полезных ископаемых этого государства", – отметил военный эксперт.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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